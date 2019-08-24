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網友心目中最幸褔企業！　元大金、富邦金雙雙入榜

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▲▼富邦金控期許成為同仁幸福家庭的守護者，讓每位同仁將幸福延續到家庭、社會，帶給社會正向的力量。（圖／富邦金提供）

▲富邦金控期許成為同仁幸福家庭的守護者，讓每位同仁將幸福延續到家庭、社會，帶給社會正向的力量。（圖／富邦金提供）

記者紀佳妘／台北報導

1111人力銀行舉行「服務業幸福企業調查」線上票選活動，由超過7,000位上班族參與網路投票，共計151家企業獲獎，其中富邦金控、元大金控等多家大型金控獲得網友肯定，票選為心目中最幸褔的企業。

元大金控人資長張曉耕代表出席頒獎典禮，她表示，藉由主辦單位1111的「四個1」，介紹元大雇主品牌，第一個1，元大金控是第「1」家以「證券跟銀行」為雙引擎的金控公司；第二個1，元大金控擁有國內第「1」名的證券公司、期貨公司、投信公司、投顧公司及證金公司。

請繼續往下閱讀...

第三個1，元大金控一向把員工的福祉，客戶的財富還有股東的權益，永遠擺在第「1」位的金控公司；第四個1，元大金控「1」定可以圓大家的夢，是一間會讓員工越來越幸福的金控公司。

把員工當家人般對待，了解其需求，積極給予照護，元大金控未來將持續推動工作、家庭與生活三者平衡的職場環境，傳達公司對員工的關心，藉由多元化的活動，推廣健康管理概念，提升員工幸福感，注重身心健康與生活品質，與公司共同穩健成長。

▲▼元大金控榮獲1111人力銀行舉辦「2019幸福企業大賞」。（圖／元大金提供）

▲元大金控榮獲1111人力銀行舉辦「2019幸福企業大賞」。（圖／元大金提供）

榮獲7,000多名上班族票選為心目中「員工最幸福」的幸福企業，富邦金控人資長陳昭如對此指出，富邦金控以在地實踐為主要策略致力樹立幸福職場典範，目前持續推動的重點計劃包括4大層面，首先是建立平等、包容、開放溝通、多元的文化；再者是，計畫性發展員工專業能力並打造多元、自主的學習環境；第三為推動與薪獎連結的績效考核制度，及完整的福利制度；最後是鼓勵員工參與多元的健康促進活動。

在制度方面，以生產育兒津貼為例，富邦金控於2018年初推動優於法令的產假制度，以及生產育兒福利；另在福利設施方面，2019年啟用第二間員工運動中心，配置專業的駐點教練，提供同仁諮詢與健身器材的使用教學，未來將持續結合各式健康講座與團體課程鼓勵同仁養成良好的運動習慣。

展望未來，富邦金表示，將持續致力於成為同仁幸福家庭的守護者，打造幸福企業、建構優質的職場環境，讓同仁真實感受公司由上而下齊心前進的動力，與每位員工共同創造永續經營績效，正向轉動世界。

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關鍵字：1111,人力銀行,富邦金,元大金,金控,銀行,幸福企業

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