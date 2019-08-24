　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

白鹿颱風過境　台東線與屏東線尙有7,610戶停電

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台電因應颱風來襲，將暫停山區電桿傾倒搶修。（圖／台電台中區營業處提供）

▲白鹿颱風暴風圈逼近南台灣，南部地區陸續傳出停電災情。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者邱倢芯／綜合報導

白鹿颱風暴風圈逼近南台灣，南部地區陸續傳出停電災情。根據台電最新提供的消息指出，截至今（24）日上午10點，全台曾停電戶數累計10489戶，其中2879戶已復電，目前仍未復電區域主要在台東縣共7417戶、屏東縣193戶，總共7,610戶仍停電，其中台東縣主要集中在東河鄉、太麻里鄉及成功鎮等；屏東縣則是滿州鄉。

根據氣象局的資料顯示，輕颱白鹿目前正以每小時26公里的速度緊逼台灣，暴風圈也逐漸進入台灣東南部近海，24日會是白鹿對台灣影響最劇烈的一天，白天降雨主要集中在東半部。

請繼續往下閱讀...

不過白鹿颱風來襲，也可能會影響到25日的台電招考筆試；對此台電也在FB粉絲團「電力粉絲團」上表示，本次的招考筆試，原則上如果台北、台中、高雄、花蓮4個考區之中，有任一考區的地方政府（台北市、新北市、台中市、高雄市、花蓮縣）宣布8/25停班，導致不能繼續進行考試時，試務處將參照「國家考試偶發事件處理辦法」，宣布所有考區停止考試，並另安排筆試日期。

若本次有要應試的考生請多加注意，並留意甄試網站上最新公告。

ET快訊
「胖白鹿」加速！花東有望傍晚解除陸警　全島22:00脫暴風圈
郭台銘選總統？柯文哲自爆不當總幹事：我要當社會評論員
竹科工程師爽約艷人妻「1王戰2鳳」　壯漢帶把抓姦..仙人跳下
護國神山擋不了多久！白鹿逼近中颱估中午登陸恆春　午後風雨就來

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

白鹿颱風過境　台東線與屏東線尙有7,610戶停電

金融業OL愛美大作戰　各出奇招！

中方祭美新關稅！　川普下令「美企移出中國」道瓊暴跌623點

快訊／川普預告對「中國關稅」回應　美股道瓊暴跌400點

鬆綁！死亡後要繳交的所得稅　可以從遺產總額中扣除

執行長離職+財報不如預期　惠普股價盤後重挫逾7%

7月M1B、M2「黃金交叉」續航　央行：股市資金動能沒問題

商業周刊／彰化小廠「找老大談」策略　翻身Nike、Zara防黴顧問

商業周刊／「做時間會站你這邊的事」　高雄遊艇王衝全球第5

富邦金「今年沒有現金增資計畫」　3步驟調整資本努力4年內達標

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

男友帶她「自拍婚紗照」藏浪漫驚喜！　三仙台掏出鑽戒...她落淚：Yes，I Do

兄妹吵架..哥哥暴怒：別跟著我　暖男嗒嗒「高情商談心」開解！

因「簽牌沒中」棄養4個月小貓 阿伯狠丟籠走人：什麼貓來富！

《聲林之王2》正式開播！！！　美人魚開撩：要讓蕭敬騰愛上我

呂珍九片場過生日　IU親自買「鯊魚寶寶蛋糕」

白鹿颱風過境　台東線與屏東線尙有7,610戶停電

金融業OL愛美大作戰　各出奇招！

中方祭美新關稅！　川普下令「美企移出中國」道瓊暴跌623點

快訊／川普預告對「中國關稅」回應　美股道瓊暴跌400點

鬆綁！死亡後要繳交的所得稅　可以從遺產總額中扣除

執行長離職+財報不如預期　惠普股價盤後重挫逾7%

7月M1B、M2「黃金交叉」續航　央行：股市資金動能沒問題

商業周刊／彰化小廠「找老大談」策略　翻身Nike、Zara防黴顧問

商業周刊／「做時間會站你這邊的事」　高雄遊艇王衝全球第5

富邦金「今年沒有現金增資計畫」　3步驟調整資本努力4年內達標

桃園26歲男酒測0.64　清晨喝茫「過彎沒煞車」撞死3環保志工

「胖白鹿」加速了！花東有望傍晚解除陸警　全島22:00脫暴風圈

台南又冒登革熱！東區30多歲男自主檢驗確診「因高雄姐姐在老家染病」

男友酒後拉扯＋踢踹　癡情女倒地仍求警：不要懲罰他

示威不斷！印尼封鎖巴布亞網路　派遣千名軍隊進駐

重申2020「很不想選」　柯文哲：認真做完市長才是上策

中職直播／廖乙忠尋求對猿首勝　翁瑋均先發對決

男想挽回提分手女友　豬隊友竟砍斷女友同學手指

白鹿直撲台灣！台東市區超狂暴雨...招牌強風中猛甩　她緊縮身子低頭突圍

小心這些車！高公局曝7月「十大嚴重超速車號」　最誇張1個月狂飆22天

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

財經熱門新聞

川普「下令」美企移出中國　美股..

即／川普預告對陸行動　美股暴跌

注意！ 這6個職業工會拖欠勞保..

專家預估下周油價出爐　95汽油..

死亡後要繳的所得稅　可從遺產中..

謝金河：川普「耍廢說話」籲降息..

申請節能家電退稅5地雷勿踩　避..

勞保局：欠費的職業工會是累犯　..

企業爆裁員潮　台企銀老董有話說

影／5G、電動車夯　專家建議可..

台電25日招考新僱員起薪31K..

法總統稱科技巨頭可永久避稅是「..

輕薄耐撞電子紙　元太攜手友達合..

CEO離職、財報不佳　惠普股價..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

「20190823」超罕見　網喊長知識

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

路撿手機！妹子請客報答…神展開

白鹿颱風來襲　鄭明典：情況不一樣了

日高中妹驚人發育勾魂老司機！本尊被神出

被具惠善光速打臉！安宰賢被抓包「偷改聲明標題」

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

遊覽車偷腥！閨蜜代班隨車　吃掉司機夫

深夜遇搭訕！女大生隔天「鼻眼滲血」慘死馬路…

缺角白鹿午後登陸！1天跑過台灣尾

幕後／蔡英文給隨扈2命令...她要下車見馬英九

快訊／蘇貞昌call out！三分鐘以後韓才接電話大喊...

帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」神回應被讚爆

超大豪雨來了！白鹿增強暴風圈更肥

愛女被施暴流血　焦恩俊探班喊：打慘一點

更多

最夯影音

更多

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面