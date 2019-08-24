白鹿颱風過境　台東線與屏東線尙有7,610戶停電

▲白鹿颱風暴風圈逼近南台灣，南部地區陸續傳出停電災情。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者邱倢芯／綜合報導

白鹿颱風暴風圈逼近南台灣，南部地區陸續傳出停電災情。根據台電最新提供的消息指出，截至今（24）日上午10點，全台曾停電戶數累計10489戶，其中2879戶已復電，目前仍未復電區域主要在台東縣共7417戶、屏東縣193戶，總共7,610戶仍停電，其中台東縣主要集中在東河鄉、太麻里鄉及成功鎮等；屏東縣則是滿州鄉。

根據氣象局的資料顯示，輕颱白鹿目前正以每小時26公里的速度緊逼台灣，暴風圈也逐漸進入台灣東南部近海，24日會是白鹿對台灣影響最劇烈的一天，白天降雨主要集中在東半部。

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不過白鹿颱風來襲，也可能會影響到25日的台電招考筆試；對此台電也在FB粉絲團「電力粉絲團」上表示，本次的招考筆試，原則上如果台北、台中、高雄、花蓮4個考區之中，有任一考區的地方政府（台北市、新北市、台中市、高雄市、花蓮縣）宣布8/25停班，導致不能繼續進行考試時，試務處將參照「國家考試偶發事件處理辦法」，宣布所有考區停止考試，並另安排筆試日期。

若本次有要應試的考生請多加注意，並留意甄試網站上最新公告。