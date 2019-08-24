詹江村批館長不良業主「雞胸肉有加味精」：阿館的保證原來是屁

▲桃園市議員詹江村因為雞胸肉，再次槓上館長。（圖／翻攝自YouTube）

記者錢玉紘／綜合報導

國民黨桃園市議員詹江村再次槓上吉思汗俱樂部「館長」陳之漢，他在23日直播時，批評館長賣的雞肉原先標榜沒添加防腐劑和味精，後來實際賣的商品卻含有味精，涉及廣告不實，還怒嗆「被踢爆以後就說我是中共派來的」。

詹江村在直播中表示，有很多「館粉」向他陳情，館長賣的雞胸肉號稱沒有添加物和味精，許多粉絲大量購買，但後來發現有加味精。有網友反駁館長的新產品已經沒有添加了，並在全聯上架，詹江村則怒罵館粉是「兩套標準」、「廢物憤青」，「（館長）自己聲稱沒有添加味素，被踢爆以後就說我是中共派來的」。

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他也在臉書上PO出多多篇貼文批評「阿館的保證原來是個屁」、「#接受選民陳情有不良食品業主」、「被踢爆就怪韓粉怪中天怪村長」。也貼出館長臉書的截圖指出，2018年賣雞肉的貼文的確有說「不添加防腐劑與味精」。

館長則是在23日晚間的直播中回應，先前已經發文向大家道歉，前一天的影片中也講了「只能請喜歡的人買，不喜歡的不要買，目前已經都改了配方，舊的4個口味賣光之後，新的就不會有，官網上標示得清清楚楚」。前一日他也在直播中表示，現在全聯通路買到的都是只有加「天然酵母」跟「醋酸」，都是符合法規的。



先前館長與詹江村就已經多次在臉書或媒體前隔空交戰多次，詹江村還曾因為被館長影射「垃圾、雜碎」，憤而向警方提告。