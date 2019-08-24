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中方祭美新關稅！　川普下令「美企移出中國」道瓊暴跌623點

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▲▼美股,華爾街,股市,。（圖／路透社）

▲美股3大指數大跌。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

距離9月1日美國對中加徵新關稅的時間已剩不到兩週，中國週五（23日）祭出新關稅報復；美國總統川普首先反應是施壓聯準會（Fed）。在美國經濟衰退之際，投資者擔憂貿易戰情勢升高造成更大影響，引發賣壓出籠，重挫當天美股。

綜合外電報導，道瓊工業指數終場大跌623.34點，或23.7％，收在25628.90點；科技股為主的那斯達克指數終場下跌239.622點，或3.00％，收在7751.766點；標準普爾500指數下跌75.84點，或2.59％，收在2847.11點。

請繼續往下閱讀...

中國23日針對美國進口中國約750億美元商品祭出新關稅，包括農產品、原油、小型飛機和汽車，加徵 10%、5% 不等的關稅，分批自 9 月 1 日 12 時 01 分、12 月 15 日 12 時 01 分起實施。美國汽車類股受到消息影響應聲下挫，通用汽車和福特汽車股價剛開盤就分別下跌1.7％、2.1％，飛雅特克萊斯勒與特斯拉都下滑約1.4％。

川普敏捷的反應立刻出現在推特上，他立刻發文將焦點轉向聯準會，「現在聯準會可以表現一下了」。他同時也以相當自信的口氣在推文中寫下，「在此下令我們偉大的美國企業立即開始尋找中國的替代品，包括業務移回美國，並在美國製造產品」；然而面臨錯綜複雜的國際情勢，加上川普過往喜歡誇大的習慣，恐怕很難讓美企說走就走。

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關鍵字：美國,中國,美股,北美要聞,川普,聯準會

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