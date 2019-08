中方祭美新關稅！　川普下令「美企移出中國」道瓊暴跌623點

▲美股3大指數大跌。(圖/路透社)

記者張靖榕/綜合外電報導

距離9月1日美國對中加徵新關稅的時間已剩不到兩週,中國週五(23日)祭出新關稅報復;美國總統川普首先反應是施壓聯準會(Fed)。在美國經濟衰退之際,投資者擔憂貿易戰情勢升高造成更大影響,引發賣壓出籠,重挫當天美股。

綜合外電報導,道瓊工業指數終場大跌623.34點,或23.7%,收在25628.90點;科技股為主的那斯達克指數終場下跌239.622點,或3.00%,收在7751.766點;標準普爾500指數下跌75.84點,或2.59%,收在2847.11點。

....better off without them. The vast amounts of money made and stolen by China from the United States, year after year, for decades, will and must STOP. Our great American companies are hereby ordered to immediately start looking for an alternative to China, including bringing..