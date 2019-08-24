中方祭美新關稅！　川普下令「美企移出中國」道瓊暴跌623點

▲美股3大指數大跌。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

距離9月1日美國對中加徵新關稅的時間已剩不到兩週，中國週五（23日）祭出新關稅報復；美國總統川普首先反應是施壓聯準會（Fed）。在美國經濟衰退之際，投資者擔憂貿易戰情勢升高造成更大影響，引發賣壓出籠，重挫當天美股。

綜合外電報導，道瓊工業指數終場大跌623.34點，或23.7％，收在25628.90點；科技股為主的那斯達克指數終場下跌239.622點，或3.00％，收在7751.766點；標準普爾500指數下跌75.84點，或2.59％，收在2847.11點。

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....better off without them. The vast amounts of money made and stolen by China from the United States, year after year, for decades, will and must STOP. Our great American companies are hereby ordered to immediately start looking for an alternative to China, including bringing.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

中國23日針對美國進口中國約750億美元商品祭出新關稅，包括農產品、原油、小型飛機和汽車，加徵 10%、5% 不等的關稅，分批自 9 月 1 日 12 時 01 分、12 月 15 日 12 時 01 分起實施。美國汽車類股受到消息影響應聲下挫，通用汽車和福特汽車股價剛開盤就分別下跌1.7％、2.1％，飛雅特克萊斯勒與特斯拉都下滑約1.4％。

川普敏捷的反應立刻出現在推特上，他立刻發文將焦點轉向聯準會，「現在聯準會可以表現一下了」。他同時也以相當自信的口氣在推文中寫下，「在此下令我們偉大的美國企業立即開始尋找中國的替代品，包括業務移回美國，並在美國製造產品」；然而面臨錯綜複雜的國際情勢，加上川普過往喜歡誇大的習慣，恐怕很難讓美企說走就走。

►夜深了...千萬別讓腦公看到