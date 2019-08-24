金融業OL愛美大作戰　各出奇招！

▲在銀行工作的美麗行員們，與大多數的OL相同，必須要上妝，且長期待在吹冷氣的辦公場所，想要維持美麗，得要相當努力。（圖／翻攝自pakutaso、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

金融業是個高壓力的行業，且常得面對客戶，必須上妝上班，保持應有的儀容。因此，如何保養肌膚，維持健康，也是這群金融業ＯＬ的愛美大挑戰。

金融小主管 靠運動、食補維持美麗

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在公股銀行工作的欣欣，現在年紀大約40多歲，已經是銀行內的小主管，她身材修長纖瘦，且外表也比實際年齡看起來年輕許多，欣欣透露金融業因為長期活動範圍多限於行內，運動量十分有限，稍有不慎身材就很容易走鐘，所以她最重視的是「身材」，一旦身材變胖，就很容易顯老。所以欣欣每個星期起碼要運動兩次，以練瑜珈和跑步為主，因為有適當的運動，她的體脂率相當的低，也很顯瘦。

另外，夏日到了，除了上下班會做防曬外，因為大多時間都在冷氣房內，室內會顯得乾操，欣欣說：「女人是水做的」，「保濕」更是重要的工作，除了保濕的保養品之外，心心也會透過大量的喝水來促進新陳代謝。

身為熟女的欣欣，維持美艷、動人更是她所在意的，所以「抗氧化」也是每天必做的功課之一，欣欣說她每天都會吃營養補給品，像是維他命Ｃ、維他命Ｅ等，有時候喝上母親準備的燕窩，讓她可以像「志玲姊姊」繼續凍齡。

未滿30歲的小行員 卸妝徹底、勤保濕

另外，還未滿30歲的小娟則是民營銀行內的小行員，年輕的她因為每天都要上妝，很擔心皮膚長粉刺和痘痘。小娟每天一回家第一件事情就是先卸妝。小娟說，卸妝方式可以視個人情況而定，選擇適合的卸妝水或卸妝油來卸妝，然後用洗面乳洗臉。以她個人而言，卸妝油對於乾性肌膚的人來說，可以同時完成卸妝跟洗臉，較為便利。

小娟強調，「保濕」是無論年紀都要做的功課，所以她洗完臉後，5分鐘內一定要上化妝水，然後依照個人膚質上精華液。她建議，如乾性膚質的人，可以上強調保濕的精華液，若是比較容易冒痘痘的人，可以在特定部位上收斂水，避免冒痘痘，這些動作完成後，小娟還要記得上乳液，才算是完成一天的保養工作。

▲銀行員除了工作壓力，也得面對客戶，每天必須上妝的她們，也會留心如何保養肌膚。（圖／ETmall)

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