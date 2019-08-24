高CP值！眼霜「一罐二用」超划算　眼霜也可以變身眼膜

記者黃稜涵／台北報導

「眼睛」是給人的第一印象，也是最容易洩漏年齡的部位，惱人的「細紋」絕對是女生的共同敵人，隨著年紀增長，臉上會慢慢留下幾筆深深的「痕跡」，因此想要打敗敵人，就要守好眼周保養，很多人會把眼霜與眼膜分開購買，其實只要學會「薄敷」小撇步，眼霜就可以變身眼膜，一罐二用CP值超高！

▲「眼睛」是最容易洩漏年齡的部位，擾人的「細紋」是女生們的共同敵人。（圖／CFP）

保養要做得好，細節更是不能少，若是覺得眼周附近的乾紋比較明顯，可以試試看「薄敷」小撇步，將眼霜擠出比平常塗抹時稍多點的用量，敷在「眼睛下方到太陽穴」的位置，只要敷三至五分鐘，就能讓眼周肌膚吸收更多眼霜裡的精華成份，想要吸收更完整，敷完後可以來個提拉按摩加強，幫助眼霜有更好的吸收。

近期網路爆紅的「PS美美妍電眼修修全效發光眼霜」(簡稱PS眼霜)，有別於一般眼霜的厚重粘稠感，PS眼霜擁有高吸收力，質地相當清爽，除了眼周之外，也可以當全臉的面霜使用，而「乾燥」是形成皺紋的重要原因之一，PS眼霜可以深度傳輸水分，預防皺紋生成，並添加Specwhite以及具有美白功效的成分，可以使眼周肌膚更加明亮，在修護同時預防老化。

▲近期網路爆紅的「PS美美妍電眼修修全效發光眼霜」，除了眼周之外，也可以當全臉的面霜使用。（圖／ETtoday）

這款高CP值眼霜，除了眼霜眼膜，還可以當面霜使用！若是當眼霜使用，用中指和無名指沾取適量眼霜，以指腹在兩邊眼底均勻塗抹，在兩邊眼眉重複以上動作，針對眼尾細紋，用手指交替使用直線和 V 字手勢按摩。

若是當面霜使用，可以均勻塗抹於全臉肌膚，在法令紋、唇周部分加強按摩吸收，並延伸塗抹至頸部肌膚，由下往上輕輕撥打按摩，隔天睡醒，就能擁有自然透亮不黯沉的肌膚。

不要以為眼霜是熟女與輕熟女才需要使用的產品，現在低頭族當道，長時間緊盯手機螢幕，也會使眼睛疲勞、周圍產生細紋等等狀況，自認還年輕的人，常常會忽略眼周保養這個步驟，記得提前做好準備，別仗著年輕就不保養，等細紋一條條爬出來後悔就來不及了。

▲自然美眼霜主打質地清爽，一支眼周、全臉都可塗抹，限時限量買1送3史上最優惠。（圖／取自Her 和她)

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