　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

快訊／川普預告對「中國關稅」回應　美股道瓊暴跌400點

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲川普嘲笑川粉身材，還讓他滾回家。（圖／路透社）

▲中國宣布加徵新關稅後，川普於推特上預告將作出回應。（資料照／路透社）

記者王致凱／綜合報導

北京當局宣布將對價值750億美元美國商品加徵關稅後，川普當地時間23日上午於推特上發文，卻將矛頭指向聯準會（Fed）主席鮑爾，質疑他是「更大的敵人」，並放話將於當天下午對關稅一事作出回應。川普推文貼出後，美股應聲重挫，早盤翻黑下跌超過400點。

川普近日不斷對聯準會下指導棋要求進一步降息。當北京宣布9月起對750億美元美國商品加徵關稅後，川普第一時間簡短推文稱，「聯準會現在可以拿出真本事了！（Now the Fed can show their stuff!）」，意即要求聯準會降息。

請繼續往下閱讀...

不久之後，川普又發出一系列推文只說，「聯準會一如往常什麼都沒做。他們連我在做什麼都不知道，也不問，就只會『講』，真不可思議。很快我將作宣布。我們擁有很強勁的貨幣，以及很軟弱的聯準會。我將會『出色地』運用兩者，美國或很棒。」但川普並沒有詳細說明將採取何種策略，僅對美國公眾發問說，「我誰才是我們最大的敵人，鮑爾或是習近平？」

川普在另一則推文中說，他將於23日下午對北京加徵關稅一事作出回應。川普言論此話一出，美股三大指數中午前立刻下挫，其中道瓊暴跌逾400點，標普500指數也下跌1.65％，那斯達克綜合指數則下跌超過2％。

23日稍早，鮑爾在傑克森洞央行年會上承諾，將會採取必要措施維持美國經濟增長。鮑爾稱經濟「整體上表現良好」，但承認貿易政策不確定性在全球經濟放緩中發揮作用。

ET快訊
20歲男肚爆痛！醫挖開驚見「塞滿頭髮」纏死腸　才知恐怖癖好害
即／蔡英文向軍公教致謝、致歉：風雨會過去，一起迎向更永續的社
台鐵公布24日路線異動！停駛一覽表出爐　高鐵正常發車

關鍵字：中美貿易戰,關稅,美股,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

快訊／川普預告對「中國關稅」回應　美股道瓊暴跌400點

鬆綁！死亡後要繳交的所得稅　可以從遺產總額中扣除

執行長離職+財報不如預期　惠普股價盤後重挫逾7%

7月M1B、M2「黃金交叉」續航　央行：股市資金動能沒問題

商業周刊／彰化小廠「找老大談」策略　翻身Nike、Zara防黴顧問

商業周刊／「做時間會站你這邊的事」　高雄遊艇王衝全球第5

富邦金「今年沒有現金增資計畫」　3步驟調整資本努力4年內達標

影／5G、電動車夯　專家建議可選相關材料、設備股

謝金河：全球債券負殖利率趨勢成形　台股的正面訊號

台商回流發威　經部：7月工業生產指數112.57創新高

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

男友帶她「自拍婚紗照」藏浪漫驚喜！　三仙台掏出鑽戒...她落淚：Yes，I Do

兄妹吵架..哥哥暴怒：別跟著我　暖男嗒嗒「高情商談心」開解！

因「簽牌沒中」棄養4個月小貓 阿伯狠丟籠走人：什麼貓來富！

蔡英文巧遇跑步中的馬英九！握手3秒...學生樂喊「謝謝總統」

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

呂珍九片場過生日　IU親自買「鯊魚寶寶蛋糕」

化身「口香糖貓」撒嬌阻止奴才出門　8次飛撲挽留...網羨：我家的都不理

快訊／川普預告對「中國關稅」回應　美股道瓊暴跌400點

鬆綁！死亡後要繳交的所得稅　可以從遺產總額中扣除

執行長離職+財報不如預期　惠普股價盤後重挫逾7%

7月M1B、M2「黃金交叉」續航　央行：股市資金動能沒問題

商業周刊／彰化小廠「找老大談」策略　翻身Nike、Zara防黴顧問

商業周刊／「做時間會站你這邊的事」　高雄遊艇王衝全球第5

富邦金「今年沒有現金增資計畫」　3步驟調整資本努力4年內達標

影／5G、電動車夯　專家建議可選相關材料、設備股

謝金河：全球債券負殖利率趨勢成形　台股的正面訊號

台商回流發威　經部：7月工業生產指數112.57創新高

美軍海豹余奎麟登上AIT粉專！台灣史上第一位　已榮升上校

柯文哲：戰略要贏總統大選「我下去選最快」　小英連任也不會多差

王俊凱變臉模仿黃曉明！　手一指「說完了嗎」下秒反悔：這段播出去死定了

洪真英閃電宣布解約！　淚訴遭壓榨內幕「我每晚獨自痛哭」公司回應了

楊紫篤定：《還珠》簫劍、柳紅在一起！　主演黃曉明一秒爆氣

海獺平常懶懶胖胖卻身懷武功　超帥飛躍1米半…網看呆：戀愛ㄌ

神！老中醫把脈秒問「你手O打太多？」　他羞到崩潰：老媽在旁邊

感人！8歲童帶母親遺照攻頂玉山　要離天堂近一點想夢見媽媽

《新說唱2》4強選手出爐！鄧紫棋被「團滅」哽咽：我是局外人

中職直播／伍鐸最終期末考　潘威倫10度挑戰141勝

這病害他小腿「破300個洞」！ 睡覺要拿水桶接嘆：比罹癌還慘

財經熱門新聞

即／川普預告對陸行動　美股暴跌

注意！ 這6個職業工會拖欠勞保..

專家預估下周油價出爐　95汽油..

死亡後要繳的所得稅　可從遺產中..

影／5G、電動車夯　專家建議可..

申請節能家電退稅5地雷勿踩　避..

謝金河：川普「耍廢說話」籲降息..

CEO離職、財報不佳　惠普股價..

台電25日招考新僱員起薪31K..

勞保局：欠費的職業工會是累犯　..

企業爆裁員潮　台企銀老董有話說

彰化小廠翻身防黴顧問

7月M1B、M2「黃金交叉」　..

日圓匯價創8月初以來新低　換新..

更多熱門

相關新聞

75歲老夫妻結婚蛋糕連吃49年！

美國有一對老夫妻結婚將近50年，因為受到某綜藝節目的啟發，兩人決定把結婚蛋糕冰凍收起，在每一年結婚紀念日才切一小塊來吃，至今兩人已經吃了49年，多年來兩人從未因為吃該蛋糕身體出現不適的症狀，甚至決定在結婚50周年紀念，把所剩無幾的蛋糕重新製作，慶祝金婚。

全美第11大富豪　大衛科赫去世

中國反擊　對750億美元商品加稅

看教學影片　她秒發現3.72克拉黃鑽！　

情趣用品塞喉！獵殺6同志魔男處死

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

「20190823」超罕見　網喊長知識

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

超大豪雨來了！白鹿增強暴風圈更肥

路撿手機！妹子請客報答…神展開

日高中妹驚人發育勾魂老司機！本尊被神出

被具惠善光速打臉！安宰賢被抓包「偷改聲明標題」

深夜遇搭訕！女大生隔天「鼻眼滲血」慘死馬路…

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

女網友公審快遞員　反被萬人罵爆

帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」神回應被讚爆

獨家／玉澤演人在逢甲夜市！緊牽長髮正妹

愛女被施暴流血　焦恩俊探班喊：打慘一點

20歲男肚爆痛就醫　挖開驚見「塞滿頭髮」

爸媽逼課業第一！18歲女「留遺書」自盡了

小玉宣布「要退出YouTube」　真實內幕曝光

更多

最夯影音

更多

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

男友帶她「自拍婚紗照」藏浪漫驚喜！　三仙台掏出鑽戒...她落淚：Yes，I Do

兄妹吵架..哥哥暴怒：別跟著我　暖男嗒嗒「高情商談心」開解！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面