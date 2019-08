快訊／川普預告對「中國關稅」回應　美股道瓊暴跌400點

▲中國宣布加徵新關稅後,川普於推特上預告將作出回應。(資料照/路透社)



記者王致凱/綜合報導

北京當局宣布將對價值750億美元美國商品加徵關稅後,川普當地時間23日上午於推特上發文,卻將矛頭指向聯準會(Fed)主席鮑爾,質疑他是「更大的敵人」,並放話將於當天下午對關稅一事作出回應。川普推文貼出後,美股應聲重挫,早盤翻黑下跌超過400點。

川普近日不斷對聯準會下指導棋要求進一步降息。當北京宣布9月起對750億美元美國商品加徵關稅後,川普第一時間簡短推文稱,「聯準會現在可以拿出真本事了!(Now the Fed can show their stuff!)」,意即要求聯準會降息。

不久之後,川普又發出一系列推文只說,「聯準會一如往常什麼都沒做。他們連我在做什麼都不知道,也不問,就只會『講』,真不可思議。很快我將作宣布。我們擁有很強勁的貨幣,以及很軟弱的聯準會。我將會『出色地』運用兩者,美國或很棒。」但川普並沒有詳細說明將採取何種策略,僅對美國公眾發問說,「我誰才是我們最大的敵人,鮑爾或是習近平?」

川普在另一則推文中說,他將於23日下午對北京加徵關稅一事作出回應。川普言論此話一出,美股三大指數中午前立刻下挫,其中道瓊暴跌逾400點,標普500指數也下跌1.65%,那斯達克綜合指數則下跌超過2%。

23日稍早,鮑爾在傑克森洞央行年會上承諾,將會採取必要措施維持美國經濟增長。鮑爾稱經濟「整體上表現良好」,但承認貿易政策不確定性在全球經濟放緩中發揮作用。