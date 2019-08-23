快訊／川普預告對「中國關稅」回應　美股道瓊暴跌400點

▲中國宣布加徵新關稅後，川普於推特上預告將作出回應。（資料照／路透社）



記者王致凱／綜合報導

北京當局宣布將對價值750億美元美國商品加徵關稅後，川普當地時間23日上午於推特上發文，卻將矛頭指向聯準會（Fed）主席鮑爾，質疑他是「更大的敵人」，並放話將於當天下午對關稅一事作出回應。川普推文貼出後，美股應聲重挫，早盤翻黑下跌超過400點。

川普近日不斷對聯準會下指導棋要求進一步降息。當北京宣布9月起對750億美元美國商品加徵關稅後，川普第一時間簡短推文稱，「聯準會現在可以拿出真本事了！（Now the Fed can show their stuff!）」，意即要求聯準會降息。

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不久之後，川普又發出一系列推文只說，「聯準會一如往常什麼都沒做。他們連我在做什麼都不知道，也不問，就只會『講』，真不可思議。很快我將作宣布。我們擁有很強勁的貨幣，以及很軟弱的聯準會。我將會『出色地』運用兩者，美國或很棒。」但川普並沒有詳細說明將採取何種策略，僅對美國公眾發問說，「我誰才是我們最大的敵人，鮑爾或是習近平？」

川普在另一則推文中說，他將於23日下午對北京加徵關稅一事作出回應。川普言論此話一出，美股三大指數中午前立刻下挫，其中道瓊暴跌逾400點，標普500指數也下跌1.65％，那斯達克綜合指數則下跌超過2％。

23日稍早，鮑爾在傑克森洞央行年會上承諾，將會採取必要措施維持美國經濟增長。鮑爾稱經濟「整體上表現良好」，但承認貿易政策不確定性在全球經濟放緩中發揮作用。