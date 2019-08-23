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7月M1B、M2「黃金交叉」續航　央行：股市資金動能沒問題

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▲中央銀行表示今年7月活期性存款達16.53兆元，續創歷史新高；作為散戶指標的證券劃撥存款達1.95兆元，則代表股市資金動能無虞。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央銀行表示今年7月活期性存款達16.53兆元，續創歷史新高；作為散戶指標的證券劃撥存款達1.95兆元，則代表股市資金動能無虞。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

中央銀行今（23）日公布7月國內貨幣總計數M1B年增率為7.33%，受到放款與投資成長增加，M2年增率則上升為3.38%，雖然二者差距縮小，但央行表示「黃金交叉」格局續航，代表股市資金動能「絕對沒問題。」

依據央行統計， 7月活期性存款達16.53兆元，續創歷史新高；作為散戶指標的證券劃撥存款達1.95兆元，則代表股市資金動能無虞。

請繼續往下閱讀...

央行表示，7月日平均貨幣總計數M1B、M2月增率分別為1.03%及0.37%，均較上月為高。M1B年增率下降為7.33%，主要係因活期存款成長減緩所致；M2年增率則上升為3.38%，主要受放款與投資成長增加之影響。累計本年1至7月M1B及M2平均年增率分別為7.00%及3.24%。

央行官員指出，當M1B年增率向上突破M2時，代表資金可能從定期性流向活期性存款，市場將此稱為「黃金交叉」格局，也是觀察資金動能的指標之一，被外界認為有利股市行情表現。

不過，法人表示，隨著資金調度靈活度愈來愈高，相關指標的參考價值恐不如以往，即便長期維持黃金交叉的格局，期間卻也難逃股災，可見並非牛市的絕對保證。

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關鍵字：中央銀行,股市,資金

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