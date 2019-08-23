富邦金「今年沒有現金增資計畫」　3步驟調整資本努力4年內達標

▲富邦金控總經理韓蔚廷。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

富邦金今（23）日舉行第2季法人說明會，對於市場關注是否有增資計畫，富邦金控總經理韓蔚廷對此表示，北富銀儘管入選為系統性銀行，「今年目前沒有現金增資的計畫」，而每家公司狀況不同，經過深層考量後並沒有增資需求。

法人關心增資計畫，富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦人壽第2 季底止的資本適足率為288%，而銀行雖然入選系統性銀行，但韓蔚廷表示，估算今年至後年之前的資本都已經達標，因此他很明確表達「今年目前沒有現金增資的計畫」。

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為因應金融市場波動，金管會近期公布5家國內系統性重要銀行（D-SIBs），而台北富邦銀行被列為系統性重要銀行之一，須額外提列2%法定緩衝資本及2%內部管理資本，合計是4%；在2030年之前法定資本適足率須逐年提高1%，儘管目前各級資本適足率皆大於2021年法定及內控標準，北富銀仍將持續厚植資本，以在主管機關規定4年的緩衝期內達成目標。

為在4年緩衝期內達標，北富銀總經理程耀輝指出，未來資本規畫依3步驟調整，首先是積極準備AIRB法（內部評級法）的申請及新版的標準法下房貸LTV法計算風險性資產；其次是維持股東權益報酬率下能提高資產運用效率，並提升低資本耗用的手續費業務比；最後是兼顧盈餘配發與北富銀資本累積進行安排。

市場關注未來是否有增資計畫，富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦人壽第2季底止的資本適足率（RBC）是288%，「今年沒有現金增資的計畫」，主要是每家公司狀況不同，風險承受能力、業務風險也都不同，其他公司有增資計畫一定是經過深層考量，而該公司深層考量後，目前沒有增資的需求，不過後續市場有所變動，也不排除重新考量。

至於金管會若同意更改計算方式，韓蔚廷指出，這不僅是銀行的共識，也符合國際上的趨勢，不是為了系統性銀行才適用，一旦適用，全體銀行也都適用，若計算方式改變，則有機會達標。

此外，境外資金匯回的商機，程耀輝指出，從境外資金看到2個現象，台商回流資金對銀行財富管理市場貢獻來自25%的金融投資、5%的自由運用，以目前財政部預估1,000億元至2,700億元的商機來看，預期可貢獻北富銀財富管理手續費約3至8億。

富邦金2019上半年稅後純益為277億元，每股稅後純益（EPS）達2.7元，其中北富銀上半年稅後純益110.65億元，年成長7.5%房貸及消金放款占比持續提升，財管及聯貸手續費收益雙位數成長，帶動整體北富銀手續費淨收益較去年同期成長14.3%，而富邦人壽上半年獲利則來到108.96億元。

在台美利差收窄趨勢下，富邦人壽經常性避險成本下降，未避險部位佔比外幣債券與現金資產較前季略升，未來將持續動態調整避險組成，避險前、後經常性收益率分別為3.33%、2.61%，皆優於去年同期。由於新契約較整體平均負債成本比低，負債成本持續改善，截至6月底為3.65%；2019年上半年初年度保費成長帶動下，損益兩平點上升為2.89%。受惠國內外債券評價上揚，金融資產未實現餘額回升至264億元。