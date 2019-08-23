　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

富邦金「今年沒有現金增資計畫」　3步驟調整資本努力4年內達標

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼富邦金控總經理韓蔚廷。（圖／記者紀佳妘攝）

▲富邦金控總經理韓蔚廷。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

富邦金今（23）日舉行第2季法人說明會，對於市場關注是否有增資計畫，富邦金控總經理韓蔚廷對此表示，北富銀儘管入選為系統性銀行，「今年目前沒有現金增資的計畫」，而每家公司狀況不同，經過深層考量後並沒有增資需求。

法人關心增資計畫，富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦人壽第2 季底止的資本適足率為288%，而銀行雖然入選系統性銀行，但韓蔚廷表示，估算今年至後年之前的資本都已經達標，因此他很明確表達「今年目前沒有現金增資的計畫」。

請繼續往下閱讀...

為因應金融市場波動，金管會近期公布5家國內系統性重要銀行（D-SIBs），而台北富邦銀行被列為系統性重要銀行之一，須額外提列2%法定緩衝資本及2%內部管理資本，合計是4%；在2030年之前法定資本適足率須逐年提高1%，儘管目前各級資本適足率皆大於2021年法定及內控標準，北富銀仍將持續厚植資本，以在主管機關規定4年的緩衝期內達成目標。

為在4年緩衝期內達標，北富銀總經理程耀輝指出，未來資本規畫依3步驟調整，首先是積極準備AIRB法（內部評級法）的申請及新版的標準法下房貸LTV法計算風險性資產；其次是維持股東權益報酬率下能提高資產運用效率，並提升低資本耗用的手續費業務比；最後是兼顧盈餘配發與北富銀資本累積進行安排。

市場關注未來是否有增資計畫，富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦人壽第2季底止的資本適足率（RBC）是288%，「今年沒有現金增資的計畫」，主要是每家公司狀況不同，風險承受能力、業務風險也都不同，其他公司有增資計畫一定是經過深層考量，而該公司深層考量後，目前沒有增資的需求，不過後續市場有所變動，也不排除重新考量。

至於金管會若同意更改計算方式，韓蔚廷指出，這不僅是銀行的共識，也符合國際上的趨勢，不是為了系統性銀行才適用，一旦適用，全體銀行也都適用，若計算方式改變，則有機會達標。

此外，境外資金匯回的商機，程耀輝指出，從境外資金看到2個現象，台商回流資金對銀行財富管理市場貢獻來自25%的金融投資、5%的自由運用，以目前財政部預估1,000億元至2,700億元的商機來看，預期可貢獻北富銀財富管理手續費約3至8億。

富邦金2019上半年稅後純益為277億元，每股稅後純益（EPS）達2.7元，其中北富銀上半年稅後純益110.65億元，年成長7.5%房貸及消金放款占比持續提升，財管及聯貸手續費收益雙位數成長，帶動整體北富銀手續費淨收益較去年同期成長14.3%，而富邦人壽上半年獲利則來到108.96億元。

在台美利差收窄趨勢下，富邦人壽經常性避險成本下降，未避險部位佔比外幣債券與現金資產較前季略升，未來將持續動態調整避險組成，避險前、後經常性收益率分別為3.33%、2.61%，皆優於去年同期。由於新契約較整體平均負債成本比低，負債成本持續改善，截至6月底為3.65%；2019年上半年初年度保費成長帶動下，損益兩平點上升為2.89%。受惠國內外債券評價上揚，金融資產未實現餘額回升至264億元。

ET快訊
嬰兒「臉長滿粉色肉球」！醫驚：是菜花　爸尷尬認罪崩潰
恐龍家長「瞞小孩得A流」送補習班！7天停課公告一發　網怒：支
神豪乾爹1小時斗內2300萬！甜美網紅「嚇哭賣身」鞠躬報恩

關鍵字：富邦金,韓蔚廷,金管會,系統性銀行,法說,程耀輝

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

執行長離職+財報不如預期　惠普股價重挫6%、一年低點

7月M1B、M2「黃金交叉」續航　央行：股市資金動能沒問題

商業周刊／彰化小廠「找老大談」策略　翻身Nike、Zara防黴顧問

商業周刊／「做時間會站你這邊的事」　高雄遊艇王衝全球第5

富邦金「今年沒有現金增資計畫」　3步驟調整資本努力4年內達標

影／5G、電動車夯　專家建議可選相關材料、設備股

謝金河：全球債券負殖利率趨勢成形　台股的正面訊號

台商回流發威　經部：7月工業生產指數112.57創新高

不再是「一卡皮箱到處跑」的環境　財長喊話力挺140萬中小企業度難關

輕薄耐撞電子紙　元太攜手友達合作開發「OTFT背板技術」

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

賴床鬼惡夢...槌子打到你求饒！　他花20小時製「絕對起得來鬧鐘」

男選手飆《寂寞先生》Key超高　哈林、李榮浩一轉身驚：我還以為是女的

漁船遭烈火吞噬！海巡急救狂喊 火燒駕駛艙船長淚棄「多年夥伴」

鬼鬼.蔡旻佑大鬧《明星鍵盤手》 「一刀剪進手指濺血」...夭壽喔！

皇上「埋頭苦睡」奴才拉手求關注 被吵醒一臉鄙視...網：好像我女友

執行長離職+財報不如預期　惠普股價重挫6%、一年低點

7月M1B、M2「黃金交叉」續航　央行：股市資金動能沒問題

商業周刊／彰化小廠「找老大談」策略　翻身Nike、Zara防黴顧問

商業周刊／「做時間會站你這邊的事」　高雄遊艇王衝全球第5

富邦金「今年沒有現金增資計畫」　3步驟調整資本努力4年內達標

影／5G、電動車夯　專家建議可選相關材料、設備股

謝金河：全球債券負殖利率趨勢成形　台股的正面訊號

台商回流發威　經部：7月工業生產指數112.57創新高

不再是「一卡皮箱到處跑」的環境　財長喊話力挺140萬中小企業度難關

輕薄耐撞電子紙　元太攜手友達合作開發「OTFT背板技術」

屏東一家坐月子中心爆嬰兒吸呼道感染　18嬰兒轉出後全面消毒

快訊／雲林縣府開第一槍！白鹿穿台風雨未達標準　宣布24日「上班上課」

不斷更新／羅力演出3上3下　4局富邦2：1統一

白鹿24日影響台灣最劇！蘇貞昌、陳其邁：相關部會做好所有必要準備

健保年底財務赤字恐達417億　最晚110年達調漲門檻

秋冬補助五星飯店也參戰　住台北凱撒2千有找再加碼千元餐券

輕颱「白鹿」發布海、陸警！　24日交通異動看過來

人與照片零誤差！美艷小姐賣淫竟被打槍　氣噗噗開馬伕車門還被抓

年改私校條款違憲　考試院尊重：依程序研提修正案

曾之喬機場喝咖啡被拍！「掉出超兇半球」網一看全瘋了

財經熱門新聞

注意！ 這6個職業工會拖欠勞保..

打臉韓國瑜　經濟部「5大理由」..

專家預估下周油價出爐　95汽油..

日圓匯價創8月初以來新低　換新..

中東情勢緊張油價恐再漲　專家預..

快訊／燦星旅遊重訊澄清：通報裁..

研華AI與新型控制器方案首亮相

台電25日招考新僱員起薪31K..

勞保局：欠費的職業工會是累犯　..

申請節能家電退稅5地雷勿踩　避..

柯文哲與新創對談　如何用區塊鏈..

影／股市進場時機有玄機　達人技..

先探／謝金河：把選好股擺中間

蘋果西打再爆內有懸浮物 大飲：..

更多熱門

相關新聞

純網銀董事名單也要「金金分離」

金管會先前開放3家純網銀執照，外界近期曝光董事名單，金管會主委今（23）日指出，董事名單還沒有成定局，「我沒有看到名單」，不過他強調必須遵守「金金分離」原則，也就是銀行派出的董事必須「擇一」，換句話說，若要派內部人當純網銀董事，那就不適宜在原本的銀行經理人。

永豐銀理專監守自盜　顧立雄說話了

綠悅股東會討論下市　股東有2權益不可不知

罰不怕?理專挪用客戶款項達5年新高

境外資金回流商機大　國泰金總座：郭明鑑組隊「打群架」應戰

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路撿手機！妹子請客報答…神展開

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

白鹿陸警下午發布！最新路徑又南偏

「20190823」超罕見　網喊長知識

蔡英文巧遇跑步中的馬英九！握手3秒...學生樂喊「總統加油」

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！

第12號颱風楊柳將生成！預估時間曝光

安宰賢爆為離婚貸款300萬：公開完整對話！

獨／郭台銘訴求「報備參選」和韓國瑜一決勝負

拜四面佛犯大忌！鐵齒男「頭身分離」慘死

她穿5件真理褲爆紅！鴨子坐實測超羞

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

「石虎列車」美女設計師直播　坦承「圖是買的」

21歲高挑正妹凌晨失蹤「河邊成浮屍」

更多

最夯影音

更多

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面