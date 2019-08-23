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台商回流發威　經部：7月工業生產指數112.57創新高

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▲經濟部統計處今（23）日發布7月工業生產指數為112.57，創歷年同月新高水準。（圖／經濟部提供）

▲經濟部統計處今（23）日發布7月工業生產指數為112.57，創歷年同月新高水準。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

台商回流一波波，挹注國內產業已現成效。經濟部統計處今（23）日發布7月工業生產指數為112.57，不僅終止連二黑，更創歷年同月新高水準。

依據統計，7月工業生產指數年增3.03%，終止連二黑，轉為正成長；其中，製造業生產指數為112.2，同步創歷年同月新高，年增3.07%，為去年11月以來最大增幅，累計1至7月較上年同期減少1.79%。

請繼續往下閱讀...

官員指出，統計處表示，7月工業生產原先預估持平，本月統計結果優於預期，主因在於電腦電子及光學製品業，7月成長34.82%，尤其是伺服器和網通產品。主要受到美中貿易摩擦影響，廠商持續擴增國內產能，產線拉回台灣生產，接自美國訂單增加，以致伺服器、交換器、路由器、無線通訊設備等產量明顯上升。

在資訊電子產業方面，電子零組件業年增4.83%，不僅連續二月正成長，更是近九月來最大增幅，為推升製造業生產指數由黑翻紅的主因。

官員指出，積體電路業年增12.39%，隨新興科技應用擴展，5G 基礎布建加速，以及進入消費性電子新品備貨旺季，半導體高階製程需求強勁，帶動晶圓代工、構裝 IC 等生產攀升；加上進入消費性電子新品備貨旺季，高階製程產能需求強勁，年增12.39%；但是，液晶面板及其組件業仍疲弱，年減14.6%，主要受到因中國大陸面板產能持續開出，導致市場供需失衡。

另外，電腦電子產品及光學製品業指數，也創下歷年單月新高，年增34.82%，為連續第十個月二位數成長，表現亮麗，主因廠商持續擴增國內產能，接自美國訂單增加，加上5G 布建需求挹注，致伺服器、交換器、路由器、無線通訊設備等產量明顯攀升，行動裝置鏡頭亦受惠於手機新品進入備貨期而增產所致。

展望後市，經濟部官員表示，傳統產業仍然疲弱，機械設備業年減13.98%，主要受美中貿易紛擾拖累全球經濟成長步調，國際原物料價格走緩。廠商放緩擴廠投資步調，海外訂單明顯縮減，致電子生產設備、滾珠螺桿、線性滑軌、工具機等產量持續下滑，基本金屬業、化學原材料業亦受美中貿易紛擾及國際原物料價格下跌影響，市場保守觀望，分別年減8.84%及1.47%；汽車及其零件業則因民俗月前之購車旺季較去年提前，年增1.19%。

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關鍵字：經濟部,台商回流,工業生產指數

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