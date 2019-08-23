輕薄耐撞電子紙　元太攜手友達合作開發「OTFT背板技術」

▲元太電子書、電子紙多方布局。（圖／元太科技提供）

記者姚惠茹／台北報導

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技今（23）日宣布，為打造輕薄羽量與耐撞擊的電子紙解決方案，元太科技與友達光電成功合作開發以有機薄膜電晶體(Organic Thin Film Transistor，OTFT)為驅動背板的EPD顯示器，適合應用在穿戴式裝置、智慧服飾，並預計智慧顯示展展出。



元太科技表示，OTFT以有機半導體材料取代傳統元件中的無機矽半導體材料，因可採用低溫製程，可降低製造成本，也可製成大面積背板，並有機會以印刷技術完成背板製作，而且結合OTFT作為軟性電子紙模組背板，有助於降低軟性電子紙顯示器製造成本，實現量產目標。

元太科技指出，OTFT背板具備軟性、可彎折優勢，也具備較高耐撞擊強度，適合開發、導入在各種軟性顯示器產品中，而且除了軟性與穿戴式等應用之外，也適合用在開發手寫電子紙筆記本，或是用於物流電子紙標籤。

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元太科技技術長蔡娟娟表示，電子紙薄膜具備軟性的材質特質，結合具耐衝擊特性的OTFT背板可提升可撓式電子紙耐用性，有利於拓展不同終端軟性產品的開發，像是摺疊(Foldable)、捲曲(Rollable)、穿戴(Wearable)等產品應用。



友達光電技術長廖唯倫表示，在物聯網的帶動下，各種更柔軟及可撓曲的軟性顯示器需求日益增加，友達自主開發的OTFT背板技術，運用現有的3.5代LCD廠房設備，以有機材料塗佈及低溫製程生產軟性背板，可兼顧節能與成本效益，並提供輕量化、可撓曲與耐用的背板應用解決方案。