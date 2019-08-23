大客車駕駛供不應求　業者開出月薪7萬5搶人！

▲「台灣就業通」資料庫最新統計顯示，大客車駕駛人員7月份新登記求才人數達1358人。（圖／ETtoday資料照）

記者余弦妙／台北報導

根據「台灣就業通」資料庫最新統計顯示， 7月「運輸及倉儲業」新登記求才人數為3041人，創下近12個月的新高，最急需的人才為「大客車駕駛人員」，7月份新登記求才人數達1358人，業者祭出高薪7萬5000元搶人才。

根據勞動部勞動力發展署「台灣就業通」資料庫統計，108年7月各公立就業服務機構新登記求職人數總計6萬8909人，較6月增加10.08％，新登記求才人數為10萬3338人，較6月減少3.71％，平均每一位求職者有1.50個工作機會。

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其中最急需人才的行業別為「運輸及倉儲業」，求才人數為3041人，創下近12個月的新高，職缺月增幅高達48.20％。

勞動部勞動力發展署表示，不少業者為了搶人才，約有5成5開出最高薪資超過6萬元的高薪，目前統聯客運、指南客運、中興大業巴士、大有巴士、國光客運等均有大規模徵才，其中，中興大業巴士徵求30位駕駛員，月薪高達5萬5000-7萬5000元；而指南客運除了開出薪資上看7萬5000元的高薪吸引大客車駕駛外，還釋出稽訓課人員、採購助理、車輛設計製圖工程師、軟體工程師、電動客車電機整合專案主管等職缺。

此外，勞動部勞動力發展署也觀察到，近期受到餐飲外送商機影響，除了麥當勞、肯德基、必勝客、大苑子、樂法美食大量徵求外送人員外，美食外送平台富胖達(foodpanda)也擴大招募營運部專員、業務人員、行政總務人員、行銷企劃人員等各式職缺。

勞動部勞動力發展署將在今年9月於全國各地辦徵才活動，共計有33場，時間、地點等詳細訊息可見台灣就業通官方網頁。