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連486先生也來團購！六福佈局零售電商　全年業績上看5000萬元

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▲六福旅遊集團首創觀光飯店先例，成立電商零售部門，並從超商業界挖角專業人才，搶攻宅經濟商機。圖為六福集團零售電商通路協理吳峻安。（圖／記者林淑慧攝）

▲六福旅遊集團首創觀光飯店先例，成立電商零售部門，並從超商業界挖角專業人才，搶攻宅經濟商機。圖為六福集團零售電商通路協理吳峻安。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

六福旅遊集團強攻零售電商，首創觀光飯店先例，成立電商零售部門，並攜手486先生團購網合作獨賣六福皇宮三大招牌必點麵品，首波限量1000組開賣，可望助攻全年零售電商即食料理業績上看5000萬元，搶攻宅經濟商機。

隨著台灣觀光飯店市場日趨飽和，六福旅遊集團去年底整合旗下台北威斯汀六福皇宮和六福客棧館內餐廳經典料理，挾五星級主廚餐點優勢，正式跨足零售、電商通路，並持續商品研發及通路佈局，除了四大節令外，不斷推出冷凍名菜、五星麵品等商品，提供現代人方便的料理生活。

請繼續往下閱讀...

為擴大市場，六福集團將餐飲觸角延伸至家庭內，持續拓展冷凍即食料理，除既有實體與線上通路外，再以與網紅合作團購模式搶攻市場大餅，透過不同的管道深入家庭。

▲六福集團以極黑和牛牛肉麵進軍網紅團購市場，並與全台最強影音電商平台的網紅-486先生團購網合作獨賣。（圖／六福提供）

▲六福集團以極黑和牛牛肉麵進軍網紅團購市場，並與全台最強影音電商平台的網紅486先生團購網合作獨賣。（圖／六福提供）

六福集團零售電商通路協理吳峻安指出，集團以六福皇宮三大招牌必點麵品「本幫醃篤鮮高湯麵、南洋極品叻沙海鮮麵、極黑和牛牛肉麵」進軍網紅團購市場，並與全台最強影音電商平台的網紅486先生團購網合作獨賣，不僅將產品直送到府，民眾在家只要花6分鐘解凍加熱，就能輕鬆享有五星飯店師傅手作的美味料理。

另外，六福集團也透過影音方式，從產品製程、復熱教學、486先生親自試吃，完整呈現六福即時復熱產品「美味‧便利 ‧經濟‧健康」的價值。486先生團購網獨家販售麵品3入組，超優惠價格不到千元就能帶回家。

六福主管指出，今年上半年零售電商即食料理業績已破千萬元，全年業績目標原訂2600萬元，在中秋月餅已架建便利商店、量販超市、百貨公司、網購電商四大系統，鋪貨超過4000家實體及虛擬店舖，可望成功帶動月餅銷量，加上五星麵品及年菜上市，預期將有效挹注集團營收，全年目標上看5000萬元。

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關鍵字：六福,電商,月餅

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