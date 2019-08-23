勞動部研究：改善職場環境錯誤設計　可真正落實「男女平權」

▲ 勞動及職業安全衛生研究所組長陳志勇呼籲，雇主應改善勞工職場環境。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部勞動及職業安全衛生研究所研究發現，台灣勞工因工作場所環境設計錯誤，導致作業時姿勢不良或施力不當，造成職業性肌肉骨骼傷病占全國職業病的6成以上。勞動及職業安全衛生研究所組長陳志勇表示，如果雇主願意正確應用人體計測資料，不僅能有效改善勞工肌肉骨骼痠痛外，還可以在職場上真正落實「男女平權」，女性也可以做粗重體力活。

勞動部勞動及職業安全衛生研究所以488位勞工為範本，建立了一個完整的人體計測資料庫，且為了協助一般的非專業人員也能夠輕鬆上手、正確應用人體計測資料，佈置安全又便利的工作環境，該所已經擷取了192 個常用的人體計測尺寸值，以及 4 種施力高度的最大推拉力值，且依據年齡、性別、百分位數進行分類，並於研究報告及手冊中列舉出超過100種以上常見的應用範例及圖例解說。

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陳志勇也舉勞工平均身高164 公分為例，勞工在使用推力時，雙手放在高度 80公分處的施力效果最好；長時間的工作施力建議要設計在最大施力的 20%以下，以避免容易疲勞等等。另外依據性別分析，女性雙手推拉力約為男性的 5 成至 6 成，因此在工作設計時也必須注意可能的兩性個體差異。

陳志勇表示，根據職業安全衛生法規定，雇主為防止職業災害，保障工作者安全及健康，必須事前先做出預防，因此人體計測資料庫就顯得非常重要，雇主可以用這個當作參考依據，改善工作環境，且通過上百個研究案例顯示，雇主按照人體計測資料庫的數據做了改善後，勞工的確明顯感受到肌肉骨骼痠痛減少。

最後，陳志勇也提到，雇主做這件事花費的成本並不會很高，且改善職場環境，才能真正的落實「平權」，假設今天把職場環境更友善，女性也可以輕鬆完成「粗重體力活」。