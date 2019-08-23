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奪銷售第一！　BenQ 4K投影機上半市佔26.2%

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▲奪銷售第一！　BenQ 4K投影機上半市佔26.2%。（圖／佳世達提供）

▲BenQ 4K色準導演機W5700獲得EISA歐洲影音協會年度最家家用投影機獎。（圖／佳世達提供）

記者姚惠茹／台北報導

佳世達（2352）今（23）日宣布，根據調研機構FutureSource 2019上半年市場調查報告，全球DLP數位投影機領導品牌BenQ在全球4K投影機市場市佔率達26.2%，也就是全世界每4台4K投影機中，就有1台來自BenQ。

佳世達表示，BenQ在2016年推出世界首款4K DLP數位家庭劇院投影機，累積至今已經推出多款4K投影機，涵蓋家用、商辦、教育、展覽、專業安裝等多種領域。

請繼續往下閱讀...

▲奪銷售第一！　BenQ 4K投影機上半市佔26.2%。（圖／佳世達提供）

▲BenQ 4K 色準導演機W5700-W2700獲得EISA歐洲影音協會年度大獎。（圖／佳世達提供）
 
同時BenQ又以優異的工業設計、講求真實還原電影色彩的色準技術，2019年初推出的4K HDR色準導演機W5700/W2700，更獲得日本VGP 2019夏季影音大賞金賞、歐洲影音協會EISA 2019-2020投影機相關獎項殊榮，其中BenQ更是唯一獲得歐洲影音協會EISA獎項的台灣廠商。

佳世達宣布，即日起至9月16日，買指定4K投影機，包括色準導演機W5700/W2700、色準三坪機W1700M與高亮三坪機TK800M，至BenQ官網登錄，不僅可享有及優惠燈泡延長保固服務，再送復古電動刨冰機一台。

▲奪銷售第一！　BenQ 4K投影機上半市佔26.2%。（圖／佳世達提供）

▲BenQ 4K色準導演機W2700獲得EISA歐洲影音協會年度最值得購買投影機獎。（圖／佳世達提供）

ET快訊
中信金被控95億掏空案　辜仲諒一審獲判無罪
軍公教年改釋憲案宣布　部分違憲、部分合憲
1千年僅53天！今天「20190823」超罕見...錯過再等

關鍵字：佳世達,明基電通,BenQ 4K,投影機

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