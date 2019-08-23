ETF再添新兵　元大台灣ESG永續ETF掛牌　

▲元大臺灣ESG永續ETF掛牌。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

元大投信推出台灣首檔ESG ETF「元大臺灣ESG永續 ETF」，8月初順利完成募集，今（23）日正式掛牌。

證交所董事長許璋瑤表示，今年以來臺灣上市ETF市場較諸去年仍呈現穩定成長，加上今日掛牌的元大臺灣ESG永續ETF，目前在證交所掛牌的ETF累計已達121檔，較去（2018）年底成長10%，資產規模則成長近17%達到4590億元 。

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元大金控總經理翁健指出，元大臺灣ESG永續 ETF所追蹤的「台灣永續指數」，是台灣指數公司與富時羅素共同編製，其採用完整結構性的計量評鑑模型，為台灣第一檔完整結合E（環境議題）、S（社會責任）、G（公司治理）與財務指標篩選的投資型指數ETF。

元大投信是台灣最大的公募基金管理公司，其中元大台灣50ETF、元大高股息ETF，受益人數都超過10萬人。對比元大台灣50 ETF取樣國內市值前50大企業，注重市值規模「大」，元大高股息ETF側重挑選「高」殖利率標的，元大臺灣ESG永續ETF則是致力於ESG原則的「優質」企業。

為何建議將ESG納入投資配置一環呢？元大投信研究團隊說明四大原因，首先，各國政府與時俱進，挪威、英國、新加坡、日本等至少10國家明文立法，退休基金進行投資決策時，必須揭露或考量納入ESG評估因子，全球超過9兆美元的退休基金，將ESG原則納入投資標的篩選準則。

其次，根據全球永續投資聯盟（GSIA）統計，截至2018年底，全球永續投資金額超過50兆美元，其中又以整合ESG因子選股規模成長高達69%最為快速。

第三，根據彭博資訊，近5年全球永續投資相關ETF規模成長快速，資產規模成長500%，全球永續投資相關ETF發行檔數近130檔，規模約316億美元，歐洲佔比70%最高，其次為美洲，亞洲正在崛起。

第四，多家知名研究顯示落實ESG之企業有助於營收成長，根據統計台灣企業參與ESG帶來營收獲利節節攀升，觀察企業歷年營收獲利資料，落實ESG的企業，不僅經營效果是逐年成長，每股盈餘中位數更是年年攀升，反之未落實ESG的企業營收獲利穩定度相對不高。

▼元大臺灣ESG永續ETF掛牌。（圖／業者提供）