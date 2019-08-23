謝金河：全球債券負殖利率趨勢成形　台股的正面訊號

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者陳政錄攝）

記者趙正瑋／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今（23）日在臉書以「全球債券負殖利率可能常態化」為題發文，舉德國發行負殖利率債券、以及川普最近強烈要求美國聯準會降息為例，指出現今全球市場籠罩在負利率的氛圍中，不過這也許是台灣股市的好機會。

謝金河指出，德國發行負殖利率債券是好事，既然美國聯準會不允許美國人做該做的事，讓美國在競爭中處於劣勢！川普強調「我們要像流沙一般，奮起抗爭，要不然就回家乖乖地坐著！」

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此外，謝金河表示，川普這回拿利率對準德國。平常沒有特別注意德國債券孳息，這回一看大吃一驚，原來德國已進入全面債券負殖利率的時代。

謝金河指出，德國不論是月的殖利率、10年期殖利率為-0.641%、30年期-0.134%等全是負的，怪不得川普「耍廢說話」，且要求美國聯準會降息的態度愈來愈強烈。

到目前為止，法國15年期以內殖利率全是負值，日本也是15年期以內全是負數。謝金河指出，全球負殖利率債券的部位已從站穩15兆美元朝著17兆美元的目標前進。這也是川普要求聯準會降息的最大憑藉。

此外，謝金河提到，最近前聯準會主席葛林斯班為川普背書，他認為沒有什麼能阻止美國加入全球政府債券收益率為負數的趨勢，他認為美國國債收益率降至零以下，沒有什麼障礙（No Barriers)，甚至揚言零沒有任何意義(Zero Has No Meaning)，葛林斯班關鍵時刻為川普背書，可能加大聯準會降息的壓力。

最後，謝金河認為，如果全球債券負殖利率全面化，這對全球經濟是一個重大訊號，當投資債券要交保管費的時候，那些可以創造回報率的資產會更珍貴。這對台灣股市擁有全球數一數二高殖利率的市場，絕對是一個正面的訊號。