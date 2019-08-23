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衛武營獲選《時代》2019年世界最佳景點！台灣第一個登上百大榜單組織

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▲▼ 衛武營國家藝術文化中心獲選《時代》2019年世界最佳景點！台灣第一個登上百大榜單組織（圖／Andrés Gallardo Albajar攝）

▲衛武營國家藝術文化中心獲選《時代》2019年世界最佳景點！（圖／Andrés Gallardo Albajar攝）

記者林育綾／綜合報導

最新一期美國《時代》(TIME) 雜誌評選出100個「2019年世界最佳景點」，高雄衛武營國家藝術文化中心名列「最佳參訪景點」項目，不但提到「已有許多世界級節目演出」，更是該雜誌進行評選以來，台灣第一個登上榜單的組織！

最近一期《時代》雜誌評選出100個「2019年世界最佳景點」（World’s Greatest Places 2019），位在高雄的衛武營名列其中，同時獲選的還包括日本東京「森大廈數位藝術博物館」、美國加州「迪士尼星際大戰主題樂園」、澳洲「烏魯魯-卡達族塔國家公園」、卡達「卡達國家博物館」等。

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▲▼ 衛武營（圖／衛武營提供）

▲自《時代》雜誌進行評選以來，衛武營是台灣第一個登上百大榜單的組織。（圖／衛武營提供）

《時代》雜誌上介紹，「衛武營從日治時代的軍事基地，蛻變為世界最大單一屋頂劇院，自2018年10月開幕啟用，矗立在南台灣近25英畝（9.9公頃）土地上。這座由荷蘭建築公司Mecanoo設計的建物，特色之一的波浪型屋頂，靈感來自周邊隨處可見的榕樹樹冠，自屋頂延伸至地面打造出的戶外劇場，可容納超過2萬名觀眾，室內4座劇院，已演出過包括倫敦愛樂管絃樂團等許多世界級節目。」

▲▼ 衛武營場館照片（圖／衛武營提供）

▲▼ 事實上衛武營從規劃興建到完工，備受全球關注。（圖／衛武營提供）

▲▼ 衛武營場館照片（圖／衛武營提供）

事實上衛武營從規劃興建到完工，備受全球關注，更獲多項評選與國際媒體報導肯定，完工開幕後陸續有美國《紐約時報》、英國《衛報》、《Wallpaper》、《國家地理雜誌》、德國第一大報《法蘭克福廣訊報》⋯等超過百家國際媒體報導，如今登上國際級媒體《時代》雜誌，再度以文化的力量，替台灣在國際舞台發聲。

而《時代》雜誌自2018年起，依照標的物的品質、原創性、創造力、永續發展性及影響力，評選出100個應該立即去體驗的景點，當中分為「參訪景點」、「住宿景點」、「餐飲景點」3大項目。

▲▼ 衛武營場館照片（圖／衛武營提供）

▲衛武營致力成為一座「眾人的藝術中心」。（圖／衛武營提供）

衛武營表示，營運團隊致力於打造一座「眾人的藝術中心」，能夠獲得《時代》的青睞，以文化軟實力為台灣在世界舞台上發聲，這是集結過去到現在，眾人努力而來的成果，期許製作和引進更多優質藝術表演及節目，成為連結台灣與國際的重要平台、文化港口。

衛武營官網《時代》雜誌報導連結

衛武營國家藝術文化中心
高雄市鳳山區三多一路1號

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