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純網銀董事名單也要「金金分離」　顧立雄：銀行董事、經理人必須擇一

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▲▼金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

金管會先前開放3家純網銀執照，外界近期曝光董事名單，金管會主委今（23）日指出，董事名單還沒有成定局，「我沒有看到名單」，不過他強調必須遵守「金金分離」原則，也就是銀行派出的董事必須「擇一」，換句話說，若要派內部人當純網銀董事，那就不適宜在原本的銀行經理人。

金管會在7月底核准3家純網銀執照，外界傳出各家純網銀董事會的成員名單，不過其中也包含金融業董總級高層，引起外界是否違反「金金分離」原則，金管會主委顧立雄受訪時表示，目前董事名單還沒有成定局，所以「我沒有看到名單」。

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顧立雄指出，「金金分離」的概念是為了避免競業可能產生的利益衝突，若金融業高層有內部要當純網銀董事，那就不適宜在原本的金融業擔任經理人，必須擇一。

顧立雄說，過去擔任金融業經理人不代表不能擔任純網銀董事，不過依然要擇一，避免雙方都是內部人，因為純網銀董事是內部人，那他又是銀行的經理人，「這個我們認為不宜的狀況」，原則上是如此。

所謂的「金金分離」原則，指的是同一大股東在多間銀行擁有一定股權、甚或擁有董事席次，可能產生「競業禁止」與「營業秘密外洩」等問題，因此金管會近期推動「金金分離」，限制一間公司最多只可以插旗一家金融機構，又被稱為「寶佳條款」。

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關鍵字：金管會,顧立雄,董事,純網銀,銀行,經理人,董事

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