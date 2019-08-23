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法總統批蘋果等科技巨頭永久避稅是「瘋狂」制度　強力捍衛GAFA數位稅

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▲法國總統馬克宏表示，不能讓全球科技巨頭把法國當成避稅天堂。（圖／路透）

法國總統馬克宏表示，不能讓全球科技巨頭把法國當成避稅天堂。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

近來由於法國決定對蘋果（Apple）、谷歌（Google）、臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）等公司課徵數位稅，簡稱GAFA稅引起這些科技巨頭的強烈反彈，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）親自為此政策辯護，他認為若不課徵數位稅，就等於讓蘋果等科技公司擁有「永久的避稅」狀態，這太瘋狂了。

馬克宏表示：「這些全球科技巨頭不會為了公共利益而付出自己的利潤，這種作法是不可能長久的，我們要停止他們永久避稅的狀態」。

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據《9to5Mac》報導，蘋果與其它科技巨頭把在歐洲銷售的利潤匯集到愛爾蘭，然後，要求扣除在美國投入的高額研發費用。此外，蘋果也被指控將大多數在歐洲市場賺取的利潤匯聚至一家「紙上公司」，而且沒有繳任何稅。

不過，蘋果認為，自身的做法是合理的。因為它認為自己是出售智慧財，例如設計、創意，而不僅僅只是金屬和玻璃。所以，蘋果表示，即使跨越國界，從硬體的銷售中扣除研發成本，也是很合理的。

這樣一來，結果會變成這些科技巨頭可以在法國等國家獲得可觀的收入，同時宣稱在當地只賺很少。由於稅金的金額通常是根據利潤來進行評估，意味著這些科技公司在銷售國繳非常少的稅。

法國希望透過課徵3％的數位稅來阻止這種情況。由於蘋果的利潤率通常在37％左右，這相當於約8％的利潤稅，以正常的公司稅標準，這仍然相當低，但也比現在政府得到的更多。

此外，法國希望整個歐盟（EU）都能實施數位稅，但歐盟是想更進一步推廣至全球。G20為了防止一些國際企業鑽稅收法規的漏洞，也承諾在2020年採取應對措施。

英國計劃在2020年實施類似的數位稅方案，而且西班牙、義大利和紐西蘭也都正在立法程序中。

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關鍵字：法國,數位稅,蘋果,Google,臉書,亞馬遜

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