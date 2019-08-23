勞團抗議桃市府勞檢不實　「工會陪檢權」形同虛設

▲桃產總今到勞動部大樓前陳情，要求勞動部督促桃園市政府應落實勞檢。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

桃園市產業總工會23日到勞動部陳情，要求中央主管機關督促桃園市政府勞檢告項缺失，桃產總秘書長葉瑾瑜指出，之前就曾到桃園市政府前陳情，卻未得到正面回應，因此今天才會來到勞動部，希望中央主管機關可以看看地方勞動局有多「誇張」。

桃產總指出，根據勞動部近期更新大量解僱統計，今年6月新增大量解僱13家、計畫實施1264人，實施人數為史上次高。企業經常因為短期景氣狀況，就拿員工開刀，以「業務緊縮」為由進行大量解雇，卻在幾個月後訂單量恢復，就又開始招募員工，並且經常藉故降低薪資，勞工淪為企業用完即丟的「免洗筷」，工作權完全沒有保障。

請繼續往下閱讀...

桃產總指出，勞工權益的保障，本應由勞檢作為第一道把關程序，然許多實務經驗上看來，企業有太多能夠以表面手法規避違法的方式，導致弱勢勞工還得耗費巨大成本進行訴訟，爭取合法權益，根本讓勞動檢查形同虛設，對於惡質企業毫無嚇阻違法的效果。

▼桃產總要求桃園市政府應落實勞檢。（圖／記者余弦妙攝）

因此桃產總今提出兩項訴求，一、勞動部中央主管機關應盡快督促桃園市政府勞檢各項缺失；其二、開放產、職業工會陪同勞檢，並且開放聯合組織協助受害勞工陪同勞檢，避免勞動檢查員未能精確針對勞資爭議中，資方明確違法行為，給予督正並開罰。

▲桃產總今上演行動劇演繹桃園市政府勞檢根本在亂搞。（圖／記者余弦妙攝）