永豐銀理專盜走客戶數千萬　顧立雄：自律規範前發生、比照前例開罰

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

理專挪用客戶資金又一樁，永豐銀行驚傳理專監守自盜，金管會主委顧立雄今（23）日表示，金管會近期核備「銀行理財專員挪用客戶款項防範措施」自律規範，他重視銀行上路後是否有落實，就目前看到永豐銀案件的部分事實，應發生在自律規範之前，一旦屬實，屆時將比照先前7家銀行理專挪用客戶款項的標準進行裁罰。

金管會主委顧立雄今天出席「元大台灣ESG永續ETF上市掛牌典禮」，他會後受訪時表示，金管會近期才核備銀行理專人員的規範，因此比較重要的是銀行法遵部門是否能落實該自律規範，「讓理財專員一再出包的情況，透過相關機制的建立讓它發生降到最低」，就他目前看到的永豐銀案件部分事實，應是屬於長期發生的情況。

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理財專員監守自盜層出不窮，顧立雄指出，若透過自律規範的實踐，他相信一定可以減到最低，關於永豐銀此案，可能發生在自律規範實施之前或者是剛實施不久，出現還來不及進行檢視的情況，希望後續每一家銀行都能落實此規範。

對於立委要求金管會強化銀行內部的金融紀律，須在24小時內接露於公開資訊觀測站，顧立雄說，必須符合重大資訊接露的標準，才會有接露問題，若沒有符合規定的話，就沒有接露問題。

至於是否以內控標準裁罰，顧立雄指出，目前要調查事實，之前他已經宣示相當清楚，必須要看永豐銀案件發生的時間點，若發生在自律規範之前，比照前例開罰，也就是以最近一次開罰7家銀行的標準來進行裁罰，若是發生在之後，銀行未落實自律規範，除了裁罰的金額外，同時也會追究總行責任。

為防範理專挪用客戶款項，今年初金管會通過「銀行理財專員挪用客戶款項防範措施」，作為銀行業的內部控制的指導性原則，該規範上路後，將會給國銀6個月的緩衝期，預計各銀行將從110年第1季開始內部自我查核，第2季向金管會通報，也會列為金檢項目。