　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

自動化大展南港登場國際客搶住　六福萬怡住房率達八成五

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲六福萬怡酒店為南港唯一五星級飯店，又享有四鐵共構優勢，成為許多參展的國際廠商的住房首選。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

▲六福萬怡酒店為南港唯一五星級飯店，又享有四鐵共構優勢，成為許多參展的國際廠商的住房首選。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

記者林淑慧／台北報導

會展經濟發威，挹注飯店業者營運表現。六福旅遊集團今（23）日表示，自動化大展本周於南港展覽館登場，在參展及觀展國際商務客挹注下，六福萬怡酒店於展會期間的住房率達85%，挹注營運可期。

東區門戶計畫積極發展，隨著今年3月南港展覽二館的落成啟用，越來越多國際級大型展覽移師至南港擴大舉辦，今年自動化大展於8月21日到24日期間於南港展覽館一館及二款盛大展出，吸引超過1,100家國內外廠商參展，攤位數達4,200個以上。

請繼續往下閱讀...

六福萬怡酒店為南港唯一五星級飯店，又享有四鐵共構優勢，是許多參展的國際廠商首要選擇，於自動化大展期間，在參展及觀展國際商務客挹注下，六福萬怡酒店於展會期間的住房率達85%，「粵亮 廣式料理」訂席率已達8成。

另外，大廳酒吧The Lounge深受國際客喜愛，展會結束後，許多商務客選擇來大廳酒吧The Lounge與客戶用餐互動，大型展會期間的座位數通常約達7至8成滿。展望至今年底，每月皆有一大展會在南港舉辦，包含9月國際半導體展、10月台灣國際人工智慧暨物聯網展、11月台北國際旅展、12月世界新車大展等，可望助攻六福營運表現。

ET快訊
洗完澡用「除溼機or電風扇」吹乾浴室？網實測：這台才能徹底乾
拜四面佛犯大忌！鐵齒男頭身分離慘死　媽想起9天前早有「恐怖預
影／蔡英文巧遇跑步中的馬英九！握手3秒...學生樂喊「總統加

關鍵字：六福,六福萬怡,自動化大展

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

蘋果西打再爆內有懸浮物 大飲：自主回收100多瓶

裁員消息籠罩　燦星旅遊早盤股價大震盪

重啟核四無望？經部：務實推動再生能源供電

中東情勢緊張油價恐再漲　專家預估下周油價出爐

專訪／廣告才子翻身檳城旅遊CEO　勇奪全球十大最佳旅遊城市

午後雷雨炸北台！雙北七地區發佈淹水警戒

7月外銷訂單405.3億美元　繳出「連九黑」成績單

蘋果西打製造商財報難產　大飲：申報展延至9月19日截止

中美貿易戰美方示好　經長：華為豁免令延長90天是好事

越南航空啟用旗下首架波音夢想客機　挹注波音營運可期

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

賴床鬼惡夢...槌子打到你求饒！　他花20小時製「絕對起得來鬧鐘」

男選手飆《寂寞先生》Key超高　哈林、李榮浩一轉身驚：我還以為是女的

漁船遭烈火吞噬！海巡急救狂喊 火燒駕駛艙船長淚棄「多年夥伴」

皇上「埋頭苦睡」奴才拉手求關注 被吵醒一臉鄙視...網：好像我女友

鬼鬼.蔡旻佑大鬧《明星鍵盤手》 「一刀剪進手指濺血」...夭壽喔！

勞團指控桃園市府限制工會人員陪同勞檢　勞動部：依法並未規定需陪同

純網銀董事名單也要「金金分離」　顧立雄：銀行董事、經理人必須擇一

勞團抗議桃市府勞檢不實　「工會陪檢權」形同虛設

私菸案延燒四員工被起訴　華航回應了

永豐銀理專盜走客戶數千萬　顧立雄：自律規範前發生、比照前例開罰

自動化大展南港登場國際客搶住　六福萬怡住房率達八成五

申請節能家電退稅的5大地雷勿踩　才能開心退稅省荷包

蘋果西打再爆內有懸浮物 大飲：自主回收100多瓶

專家預估下周油價出爐　95汽油逼近28元大關加油要快

裁員消息籠罩　燦星旅遊早盤股價大震盪

「暴衝白鹿」週六襲台！22縣市「雨會怎麼下」…9張圖一次看懂

中職／羅力對決羅里奇　運彩看好悍將

燦笑嬰兒照撞臉「火腿煎蛋飯」！　24萬網友笑噴：看起來很美味

U18世界盃／美國火球男壓境　10大高中新秀有7人來台

白鹿颱風來襲　羅東林管處自然步道8/23日中午封閉

公車一班班經過但他淋雨一直走　渾身濕透發抖喃喃「想回家」

白鹿颱風到蚵農「剉咧等」　怕大浪沖光光緊急出海採收

鼓勵全美語授課！北市自編4本雙語課本　8/30開學就可使用

私菸無限量團購關鍵曝光！華航副總邱彰信「開VVIP大門」：買多少都可以

日本議員行程早安排「韓國瑜遲到25分」　網友嘆：臉丟到國外

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

財經熱門新聞

注意！ 這6個職業工會拖欠勞保..

打臉韓國瑜　經濟部「5大理由」..

日圓匯價創8月初以來新低　換新..

中東情勢緊張油價恐再漲　專家預..

快訊／燦星旅遊重訊澄清：通報裁..

研華AI與新型控制器方案首亮相

專家預估下周油價出爐　95汽油..

台電25日招考新僱員起薪31K..

勞保局：欠費的職業工會是累犯　..

申請節能家電退稅5地雷勿踩　避..

先探／謝金河：把選好股擺中間

裁員消息籠罩　燦星旅遊早上股價..

蘋果西打再爆內有懸浮物 大飲：..

影／股市進場時機有玄機　達人技..

更多熱門

相關新聞

台達電製鞋機器手臂　獲鞋廠採用

台達電（2308）今（21）日於自動化展中，首度展示製鞋機械手臂，台達製鞋機械手臂近2-3年陸續被台灣的製鞋大廠導入，據了解，國際一線品牌大廠供應商也有採用。

工業電腦廠搶攻智慧製造商機　友通、其陽、明泰、維田各有佈局

五星飯店年銷27萬顆月餅　「可疊18座台北101大樓！」

國賓推3500住宿券搶攻美食展　業績上看550萬元

六福拿下唯一三星溯源認證強攻美食展　力拚400萬元業績目標

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路撿手機！妹子請客報答…神展開

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

白鹿陸警下午發布！最新路徑又南偏

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

獨／郭台銘訴求「報備參選」和韓國瑜一決勝負

安宰賢爆為離婚貸款300萬：公開完整對話！

21歲高挑正妹凌晨失蹤「河邊成浮屍」

她穿5件真理褲爆紅！鴨子坐實測超羞

第12號颱風楊柳將生成！預估時間曝光

蔡英文巧遇跑步中的馬英九！握手3秒...學生樂喊「總統加油」

白鹿登陸點出爐穿台！周六強風豪雨

麻衣兒子不是王永慶轉世？通靈大師揭真身

白鹿路徑歪了！恐登陸1天穿南台

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

「石虎列車」美女設計師直播　坦承「圖是買的」

更多

最夯影音

更多

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面