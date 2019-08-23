自動化大展南港登場國際客搶住　六福萬怡住房率達八成五

▲六福萬怡酒店為南港唯一五星級飯店，又享有四鐵共構優勢，成為許多參展的國際廠商的住房首選。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

記者林淑慧／台北報導

會展經濟發威，挹注飯店業者營運表現。六福旅遊集團今（23）日表示，自動化大展本周於南港展覽館登場，在參展及觀展國際商務客挹注下，六福萬怡酒店於展會期間的住房率達85%，挹注營運可期。

東區門戶計畫積極發展，隨著今年3月南港展覽二館的落成啟用，越來越多國際級大型展覽移師至南港擴大舉辦，今年自動化大展於8月21日到24日期間於南港展覽館一館及二款盛大展出，吸引超過1,100家國內外廠商參展，攤位數達4,200個以上。

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六福萬怡酒店為南港唯一五星級飯店，又享有四鐵共構優勢，是許多參展的國際廠商首要選擇，於自動化大展期間，在參展及觀展國際商務客挹注下，六福萬怡酒店於展會期間的住房率達85%，「粵亮 廣式料理」訂席率已達8成。

另外，大廳酒吧The Lounge深受國際客喜愛，展會結束後，許多商務客選擇來大廳酒吧The Lounge與客戶用餐互動，大型展會期間的座位數通常約達7至8成滿。展望至今年底，每月皆有一大展會在南港舉辦，包含9月國際半導體展、10月台灣國際人工智慧暨物聯網展、11月台北國際旅展、12月世界新車大展等，可望助攻六福營運表現。