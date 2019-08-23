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申請節能家電退稅的5大地雷勿踩　才能開心退稅省荷包

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▲▼節能家電,退稅,貨物稅。（圖／記者吳靜君攝）

▲節能家電可以退最高2,000元的貨物稅，實施已經兩個多月，民眾反應熱烈。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

購買節能家電能夠最高退貨物稅2,000元，上路已經有二個多月，財政部統計，總退稅的台數也已經超過20萬台，總退稅額逾3.2億元，顯示民眾對這項政策「非常有感」且反應熱烈。

根據高雄國稅局整理，民眾這兩個月節能家電申請常有的5大錯誤認知，民眾購買時要注意，以免傷了荷包傷了心。

請繼續往下閱讀...

一，電視機、洗衣機不可申請

國稅局表示，只有經濟部核定的效能分級1、2級電冰箱、冷暖氣機、以及新除濕機可以申請之外，其他家電並不包含在內，且必須要是非供銷售或退換貨才能夠申請。

二，不一定要在戶籍地或安裝地所在的稽徵機關申請

紙本申請可以就近向任一國稅局，包含分局、稽徵所與服務處送件；網路申請者，如果有須檢送附件者，則可以向通訊所在地的稽徵機關送件。所以民眾不要誤以為非得要在戶籍地或安裝地的稽徵機關申請，怕麻煩而錯失了權益。

三，每人不限制台數

國稅局說，民眾購買節能家電並沒有限制台數喔，只要符合資格的節能家電，都可以申請退稅。

四，退稅只能撥入申請本人帳戶

有些民眾認為，退稅款可以撥入非申請人的帳戶，事實上不可以，這項規範只能限制將稅款退到申請人的帳戶，如果遇到非本人的帳戶，稽徵機關會將退稅支票寄給申請人。

五，不可直接退還現金

許多民眾也誤以為，買節能家電可以直接退還現金，當場折抵，但是國稅局提醒，因為必須要經過稽徵機關核准之後，才可以撥入申請人的帳戶或激發支票給申請人。

國稅局提醒，為了加速民眾領取退稅款，建議申請人提供本人的金融帳戶與郵局帳戶申請，由稽徵機關核准後直接撥入，快速又方便。

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關鍵字：節能,家電,減徵,貨物稅,財政部,電冰箱,冷氣機,除濕機,省荷包,退稅

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