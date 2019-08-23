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裁員未衝擊股價 燦星旅遊早盤上漲

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▲燦星旅遊昨（22）日發佈重大訊息表示，截至108年8月22日為止通報裁員人數為17人。（圖／資料照）

▲燦星旅遊昨（22）日發佈重大訊息表示，截至108年8月22日為止通報裁員人數為17人。（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

燦星旅遊昨（22）日發佈重大訊息表示，就部分虧損門市做汰弱之調整，已通報裁員人數為17人，衝擊今日股價表現，台股開盤股價以3.33元跌停開出，但股價很快翻紅，不過，截至早上十點左右，股價又重挫逾8％；燦星旅表示，新的網路平台與自動化串接系統也將於八月底上線，以證明公司轉型之決心。

大陸官方日前限制陸客來台自由行，為觀光產業投下震撼彈，觀光股賣壓沈重，八月初包括燦星旅遊、華園、新天地等都成為空方箭靶。

請繼續往下閱讀...

陸客來台限縮及自由行興起，衝擊以團客為主的傳統旅行社營運，依據財報，燦星旅遊已連續虧損四年，今年三月董事會通過將在今年辦理減資彌補虧損，減資比率近5成，以改善財務結構。

依據公告，燦星旅實收資本額為新台幣3億6292萬元，累計虧損約為1億7791萬9213元，本次辦理減少資本1億7791萬9000元，以彌補虧損，並消除普通股1779萬1900股，減資比率49.334%，減資後實收資本額為1億8500萬1000元。

法人表示，第三季本是旅行社、餐飲業的旺季，但因總統大選將屆，讓今年旺季表現受到壓抑，再加上大陸官方限制陸客來台自由行，讓產業營運前景雪上加霜，目前團客來台雖然暫時未受限制，但對下半年整體觀光業還是形成巨大衝擊。

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關鍵字：燦星旅遊,裁員,股價

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