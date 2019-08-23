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影／研華新型ARM獨立運動控制器亮相　已有無線藍牙耳機供應商詢問

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記者周康玉／台北報導

工業電腦廠龍頭研華（2395）在自動化展中展現各行業最新應用，其中人工智能（AI）機器視覺解決方案是首度亮相，展示其人工智慧（AI）實力。此外，ARM-based獨立型運動控制解決方案可供設備整合商把手機及各種機構件的點膠技術3D化（目前為2.5D），據了解，該產品還未上市，已有知名無線藍牙耳機（TWS）供應商高度詢問，未來市場熱度可期。

研華今年展出重點為研華戰情中心、圖形化運動控制編程解決方案、ARM-based獨立型運動控制解決方案、CODESYS邊緣控制器解決方案、人工智能機器視覺解決方案、精巧型EtherCAT多功能控制器、工業物聯網雲端即時管理平台、M2I / 設備快速智慧聯網方案、設備狀態監診解決方案、機器視覺圖控軟體系統方案，以及研華WISE-PaaS工業物聯網端到雲服務等最新解決方案與應用。

其中，人工智能機器視覺解決方案是首度亮相，將原本的機器視覺解決方案升級為人工智慧版本，具有兩大優點，一是助各行各業在生產線檢測、品管更精準，二是透過AI加深學習，深化可視化監測。

請繼續往下閱讀...

現場展出ARM-based獨立型運動控制解決方案，當中的6軸獨立型運動控制器ARES-1000，將平面的手機組裝點膠技術立體化，針對新型的溝槽、瀏海等特殊工藝，點出最理想的軌跡。據了解，此產品預計明年上市，但目前還未上市，已有無線藍牙耳機供應商詢問，在原機款上萬台的規模下，未來市場熱度值得期待。

▼研華工業物聯網事業群副總蔡奇男。（圖／記者周康玉攝）

▲▼研華自動化展，工業物聯網事業群副總蔡奇南 。（圖／記者周康玉攝）

無線藍牙耳機是3C界的當紅炸子雞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲蘋果無線耳機AirPods。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

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