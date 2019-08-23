經濟部拒重啟核四「5大理由」一次看清楚！次長火線報告打臉韓國瑜

▲曾文生狠狠打臉韓國瑜。（合成圖／記者林敬旻攝、記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜近日不斷提到重啟核四的議題。對此，經濟部次長曾文生22日出面提問，經濟部也列出「5大理由」，否定這項提議的可行性，等於狠狠打了韓國瑜的臉。

韓國瑜日前在直播中轟民進黨「捨新車，開老車」，核四在絕對安全、人民同意的前提下，必須重啟，而非交由執政黨判斷。

請繼續往下閱讀...

對此，曾文生23日召開記者會時提到，核四的重啟會面臨許多困難，至少要耗費「7+N」年，但總統一個任期只有4年，想讓核四投用，很有可能8年時間也無法達成，「兩任總統時間做不到這件事。」

曾文生表示，核廢料不會憑空消失，若要重啟核四，就必須正視這些問題，而非只是喊喊口號。此外，曾文生要求，韓國瑜的「5050計畫」中，50％的潔淨能源要從何而來，必須向社會說明。

▼曾文生說，韓國瑜的計畫必須向社會說明，而非喊喊口號。（圖／記者林敬旻攝）



►用了電眼修修 大家都叫我板橋楊超越

http://bit.ly/31uIOqu

對於核四問題，經濟部也在臉書列出5大理由，否定韓國瑜的提議。這5項理由分別是：

一、核四原先的原廠專案團隊已經解散。

二、核四的設備老舊，很多20年前的設備難以更新，因為工廠已經破產或停產。

三、要跟原廠奇異公司重啟談判，難以確定他們是否願意承擔後續的續建、測試、驗證跟保固。

四、無法掌握的經費支出、工程時間，民眾是否能夠接受。

五、核廢料的去向，無論到哪都會受到地方民眾反彈。

經濟部說明，與其將希望寄託在遙不可及的核四，不如支持推動2025年可投用的協和燃氣新機組，強化北部地區的供電平衡。

什麼「7+N」年？曾文生說，台電公司已做出實務評估，從作業流程、工程項目來看，必須完成包含「福島安全強化工程」、「已拆卸設備回裝與運轉測試」、「機組啟動測試」等項目，還要通過原能會各項測試、審查，至少需要7年，「這些是台電公司方面可以掌握的因素。」

曾文生提到，除了上述問題，還有台電無法掌握的外部因素，包括「安全數位儀控系統面臨汰舊更新與備品取得困難」、「廠址地質需重新調查確認是否符合建廠選址」、「預算送立院審查、工程施作需向地方政府申請水保、原能會審查重啟計畫與核准建照等時程」等，這些項目將讓重啟時程無法估算，也導致經費難以掌握，這些問題就會形成所謂的「7+N」年。