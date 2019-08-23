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被氣到得厭食症住院！　呂秀蓮嗆蔡英文：自負又自大

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▲▼呂秀蓮出席一邊一國行動黨成立大會。（圖／記者李毓康攝）

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

香港問題持續延燒，總統蔡英文數度對外宣稱「只要有我在，不會讓台灣成為下一個香港」，引發議論。不過，前副總統呂秀蓮22日表示，過去大家支持民進黨或蔡英文，是因為美國支持，但3天前總統府應該得到警訊，因為AIT（美國在台協會）到高雄去看高雄市長韓國瑜，並歡迎韓國瑜以總統候選人身份訪問華府。

呂秀蓮說，AIT摯歡迎韓國瑜以總統候選人身份訪問華府，是因為美國也在反省，所以不要太相信蔡英文，「她讓我們覺得，台灣沒有她是不行的」；她還嗆說，「小英（蔡英文總統）若再繼續誇口，香港是因為台灣，台灣因為她，未免太自大、太自負。」

呂秀蓮表示，台灣人民要認真思考，誰才是國家最好的領導人，「台灣當然需要一個好總統，選出一個爛總統我們當然就有亡國之感，今後幾個月很重要。」

呂秀蓮說，民進黨是假象團結，假象民主，國民黨則陷入嚴重分裂，她呼籲大家不要再迷信初選結果，選民要比候選人水準更高，要做有智慧選民，要讓候選人知道，要聽選民意見，選民超越政黨，超越藍綠，誰支持和平中立，她就支持。

此外，呂秀蓮也提到，她先前積極推動和平中立公投，2016年總統大選投票前2個月，蔡英文答應支持和平中立的理念，她原本以為今年可以正式完成公投連署，但公投法修法後，讓公投不能綁大選，讓她失望且憤怒，所以從5月份開始得了厭食症，還因為嚴重脫水住院10天，最近才稍微好轉。

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