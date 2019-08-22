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綠悅下周三開股東會討論併購下市　股東對收購價有意見可這樣做

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▲台股大漲，股市配圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲綠悅-KY將在下周召開臨時股東會，討論合併下市案，金管會呼籲，投資人應踴躍參加。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

綠悅-KY（1262）研擬下市，預計下周舉行臨時股東會討論，金管會今（22）日對此表示，投資人應要出席股東會，了解合併下市案對於自身權益；投保中心也會派人出席股東會，關注後續下市後的計畫。

綠悅-KY將在下周召開臨時股東會，討論合併下市案，金管會證期局官員表示，投資人應要出席股東會，進一步了解公司說法及意見，以了解自身的權益，包括收購價格合理性、異議股東請求收買程序，提醒投資人應踴躍參與股東會。

請繼續往下閱讀...

投保中心指出，綠悅公司預計在8月28日召開臨時股東會，並於會中討論該公司與Great Plan International Limited及其百分之百子公司Treasure Team Holdings Limited進行反向三角合併等案，該案有關股份收買價格訂定的合理性，以及異議股東股份收買請求權的相關行使程序等事項，投資人須詳加留意、審慎判斷，並呼籲投資人積極參與股東會以維護自身權益。

投保中心為確保投資人權益，日前函請綠悅公司就本合併案，說明併購模式、王哲夫董事長或其他經營階層、大股東等人對Great Plan公司的持股比例，及未來是否參與該公司或綠悅公司的經營、本合併案Great Plan公司以低於淨值價格40元收買股份的價格計算方式合理性、公平性等資訊。

另針對該合併案提出異議的股東，請公司說明將如何具體與異議股東進行協商程序，及就異議股東股權的收買事宜，請公司依循章程第22.4條、企業併購法第12條等相關規定，於股東會決議日後90天內，將公司認為公平的價格，先給付予異議股東，以保障股東權益。

前揭問題攸關股東權益，並請綠悅公司在股東會時，進一步向股東說明，以利股東於充分知悉資訊下妥為考慮判斷。投保中心建請公司研議由公司以全體未達成協議的股東為相對人聲請法院價格裁定的可行性，經該公司函復非法律規定之要求，無法辦理。

因此，投保中心提醒，不同意本合併案的股東，須特別注意綠悅公司章程第22.2條至第22.3條規定，最晚在股東會時以書面或口頭方式向公司表示異議、放棄表決權，並於股東會決議日起20天內向公司表明請求收買及依公司指示交存股票。

若與綠悅未能於股東會決議日後60日內達成協議，則可於該60日期限屆至後30日內，向法院聲請股份收買的價格裁定。投保中心期許，綠悅能就這次合併及下市案相關事宜，向股東充分說明，以維護股東權益，並為台灣資本市場樹立典範。

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關鍵字：金管會,綠悅,下市,投保中心,投資,股東會

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