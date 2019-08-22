「船上掛我國旗」！美國海軍研究船訪台　停泊基隆東4碼頭

▲隸屬美國海軍的科學研究船莎莉萊德號，停泊在基隆港東4號碼頭。（圖／翻攝蔡適應臉書）



記者王致凱／綜合報導

隸屬於美國海軍的科學研究船「莎莉萊德號」（RV Sally Ride, AGOR-28）22日靠泊基隆港東四號碼頭，船上除了美國國旗外，也同時懸掛我國國旗，引來外界關注。

基隆港務分公司表示，莎莉萊德號此次申請進港補給、加水、加油，理由正常，於22日上午8時許入港，安排靠泊東4號碼頭，預定於9月2日下午4時離港。基隆港務分公司表示，依照國際慣例，外籍船隻造訪他國時，通常會懸掛當地國旗以示禮貌。

雖然莎莉萊德號為科學研究船，但仍隸屬於美國海軍所有，加上華府正推動對台軍售，美國在台協會（AIT）處長酈英傑20日也才剛參觀高雄左營海軍基地，並高調登上美國出售的基隆級驅逐艦（美原稱紀德級），種種發展引發外界聯想。

根據美國海軍官方網站資料，「莎莉萊德號」為阿姆斯壯級科學研究船，長72.5公尺、寬15.24公尺，滿載排水量3000噸，能搭載20名船員和24名科學研究人員。莎莉萊德命名取自美國第一位進入太空的女性莎莉・萊德。

民進黨籍立委蔡適應也在臉書上分享莎莉萊德號停泊基隆港的消息，但提醒該船並沒有開放參觀。