銀行理專監守自盜罰不怕？　今年理專盜領罰5,100萬比過去4年還多

▲根據統計，近5年來理專挪用客戶資金一共有18件，合計裁罰9,500萬元。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

永豐銀行遭立委爆料理專人員監守自盜，一口氣盜走客戶上千萬元，金管會今（22）日對此強調，絕對不會有「吃案」問題，目前正在進行調查中；另據金管會統計，近5年來理專挪用客戶資金一共有18件，合計裁罰9,500萬元，其中截至今年8月22日止，裁罰金額與件數皆創下近5年新高。

永豐銀行爆發理專挪用客戶款項，金管會銀行局副局長黃光熙表示，客戶在19日晚間到永豐銀行忠孝分行反映存摺有疑義，經詢問後該行員才坦承有挪用情事，而永豐銀行當晚先以電話通報金管會重大偶法，20日再以系統通報。

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黃光熙強調，為督促銀行保證客戶權益，絕對不會有「吃案」問題；至於立委黃國昌要求金管會應該強化5點規範，他則說，金管會予以尊重，部分幾點已有相關機制規範，若目前尚未有規範的地方，則會進行研議。

為防範理專挪用客戶款項，黃光熙表示，今年初金管會通過「銀行理財專員挪用客戶款項防範措施」，作為銀行業的內部控制的指導性原則，該規範上路後，將會給國銀6個月的緩衝期，預計各銀行將從110年第1季開始內部自我查核，第2季向金管會通報，也會列為金檢項目。

另據金管會統計，從2015年至2019年8月，銀行理專挪用客戶款項被罰案共有18件，裁罰金額合計達9,500萬元。進一步觀察近5年金管會裁罰理專監守自盜事件，2015年只有1件、開罰300萬元；2016年3件、開罰1,200萬元；2017年4件、開罰1,900萬元；2018年2件、開罰1,000萬元；到了2019年8月22日則一口氣大增至8件，罰鍰高達5,100萬元。

銀行理專挪用客戶款項事件層出不窮，究竟要如何確保消費者權益，金管會主秘陳開元表示，主委很重視這類的案件，不容許這類案件發生，各銀行要加強內控，不可發生欺瞞客戶、挪用資金等事件。