北市建議每2年評房屋標準價　財部須徵詢地方政府意見

▲北市府建議每兩年評定房屋標準單價，將牽動房屋稅，財政部須與地方政府溝通（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

台北市政府今(10)日在行政院會上提出臨時動議，房屋的標準單價從每3年評定，修訂為每2年一次，財政部須先徵詢各地方政府的意見。

過去台北市有曾經向行政院提出，短期修正房屋稅條例，將房屋標準價格由3年修正為每2年評定一次，並且提出長期目標，將房屋稅、地價稅合併課徵不動產持有稅，但是財政部在106年徵詢各地方政府時，多數地方政府持反對意見。

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財政部官員表示，土地共告現值是各縣市土地有共同指標、採累進稅率，且會依照每年公告的土增稅情況，讓地價稅也能比照辦理，所以可以每2年評定。但是房屋稅的部分涉及三大評定關鍵，包含標準價格、地段率與折舊率，各縣市政府標準價格落差很大，地段率也不同，只有折舊率各縣市相同，如果每2年評定一次，就會使稽徵成本增加。

舉例而言，彰化縣自105年後「凍漲」標準價，各縣市則依時程調整，因此彰化縣與其他縣市就有所落差。地段率更是天差地遠，A縣市與B縣市路段房屋現值雖然都是同一價格，但可能A縣市房屋在郊區、B在精華區，各縣市對於地段率評估也難以趨於一致。

所以財政部仍須先徵詢各地方政府意見，如果各縣市政府同意，財政部希望縣市政府讓房屋現值計算指標趨於一致；如果各縣市政府不同意修正，財政部也會與北市府溝通。