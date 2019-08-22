國泰金搶攻境外資金回流商機　併購金童郭明鑑組隊「打群架」應戰

▲國泰金控總經理李長庚。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金今（22）日舉行法說會，外界關注國泰世華銀行列為系統性重要銀行，必須增提4%資本一事，總經理李長庚對此表示，可以理解金管會為預防系統性風險的用心，且以國際規格來說，這是一種榮譽，目前也已進行業務調整，期盼能夠提前達陣。

國泰金日前董事會通過啟動史上第2次現金增資200億元，分別挹注國泰人壽和國泰世華銀行。金控總經理李長庚對此表示，主要是希望強化壽險在金融市場大幅波動下的抵抗性，同時也期盼讓銀行提前達到系統性重要銀行（D-SIBs）的資本增提要求，使得各項業務能夠順利進行。

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李長庚指出，金管會這項作法可說是用心良苦，為了預防系統性風險，儘管實質來看，並未達到國際標準，「坦白說市占率5%叫系統性重要銀行是有點怪」，但公司完全能夠接受，且以國際規格來說一種榮譽，會盡最大努力來達成，目前已有多項業務進行調整，期盼能夠提前達標。

境外資金回流專法通過，外界高度關注預期可帶來的商機，李長庚說，過去30年台灣資金就像單行道一樣往外走，不過隨著因應全球供應鏈重新調整，金融機構儘管不能參加直接投資部位，但70%資金可間接投資、25%金融商品及5%自由運用部分，事實上已有相當空間可發揮。

李長庚也透露，集團為此也特別成立相關因應小組，且由國泰世華銀行董事長郭明鑑領軍，整合銀行資產管理、投信私募基金、創投與證券子公司的資源，以集團「打群架」的方式來應戰，這是動員集團過去資源很好的機會。

法說會上也公布，國泰金上半年稅後淨利341億元，比起去年同期減少5%，每股稅後盈餘2.45元，其中國泰人壽年減21%至198億元。國泰金表示，國泰人壽因去年同期資本市場行情好，投資收益較高所致，但國泰世華銀行稅後純益128億元，年增14%。

國壽金融資產未實現損益為正766億元，比起去年底的負731億元大幅增加。截至2019上半年，國壽總投資金額6.13兆元，其中有3分之2投資海外，避險後投資受益率達4.03%，比起去年同期4.22%減少。上半年避險前經常性投資收益率達3.34%，其中現金股利收入主要在第二、三季認列，經常性收益還會再增加。