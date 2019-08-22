長期理財規劃不是「選吉日」　投信：掌握這兩重點穩存退休金

▲ 退休金準備需要好好提前規劃。（圖／pakutaso）

記者李瑞瑾／台北報導

現代人工作忙碌，即便了解退休理財的重要性，往往卻無暇顧及理財規劃，或者不知如何規劃。對於該如何進行投資，群益投信表示，長期理財規劃需要的是「機制」，而不是「選吉日」。擁有正確的退休理財觀念加上定期定額紀律投資機制雙管齊下，將可以讓退休理財更靈活、更具投資效益。

群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧指出，退休對許多人而言感覺還很遙遠，但若想做好退休準備就該及早開始，投資需要的是「時間」，不是「挑時間」，愈早定期定額，投資報酬愈豐碩。

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群益投信表示，定期定額最大優勢就是能克服人性，有紀律地攤平投資成本，而投資人定期定額容易失敗，往往因為遇到市場下跌就順從內心的恐懼立即停扣，錯失攤平成本的最佳時機。也就是說，除了掌握下跌不停扣及堅持扣長期等紀律外，更需依投資人的風險屬性及投資目的採取不同的進階攻略。

在投資類型選擇方面，群益投信私校退撫儲金經理人吳政澤指出，若是投資股票型基金，在成熟市場要把握「時間拉長、目標壓低」原則；在新興市場則是要把握「時間縮短、目標放大」原則。而若是投資固定收益型基金，就要「以時間獲取獲利空間」，需要好好耐心等待。

▲ 不同類型的投資人適合不同投資策略。（圖／pixabay）



積極型投資人由於有較高的風險承受度，且通常追求財富能有大幅增值，因此定期定額投資適合選擇高波動市場，並搭配「逢低加碼、適時停利」的進階策略；穩健型投資人希望讓財富穩定增值，建議定期定額選擇中高波動市場，同樣需搭配加碼停利的進階策略；至於保守型投資人主要掌握財富保值的原則，所以可選擇低波動市場持續定期定額扣款不停利，以時間換取獲利空間。

吳政澤指出，定期定額投資最常碰到一個問題是，如果剛好在波段高位定期定額，那該怎麼辦？吳政澤表示，波動極大之標的投資心法在於停利不停損，兩年為週期，設定10%停利，若二年內未達目標，損益兩平出場。儘管二年內未達目標報酬率，但歷時2年3個月後也能損益兩平，重點在不停扣。