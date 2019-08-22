防盜刷！刷卡出現這3種情形　必須要簡訊或email即時通知卡主

▲對於消費帳款明細有疑義時，金管會提醒，應盡快洽各發卡機構協助處理。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

為強化信用卡安全，金管會今（22）日表示，「信用卡一般消費單筆達5,000元以上」、「信用卡網路交易達5,000元以上」以及「國外網路交易當日超過5筆」，銀行都必須透過簡訊或email方式或時通知；此外，APP推播則可由持卡人更改金額上限。

為讓持卡人即時掌握信用卡交易資訊，能夠盡速發現可疑交易，金管會已督導銀行公會及各發卡機構，針對信用卡交易建立即時通知機制，可概分為「一般交易通知機制」和「網路交易通知機制」。

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其中，一般交易通知機制又可分為2種，首先是信用卡發卡機構如已提供持卡人透過官方網站、APP推播等自行設定消費交易通知的服務者，由發卡機構加強宣導，請持卡人多加利用；另一種則是至未提供上開服務的發卡機構，一般信用卡交易單筆達新台幣5,000元（含）以上者，發卡機構會即時以簡訊或email通知持卡人。

至於所謂的「網路交易通知機制」，對於信用卡網路交易單筆達新台幣5,000元（含）以上，或當日國外網路交易累計交易次數達5次（含）以上者，發卡機構會即時以簡訊、APP推播或email的方式通知持卡人。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，目前有19家銀行可透過官方網站、APP推播，包括中信銀行、台北富邦銀行、玉山銀行、台新銀行、國泰銀行、花旗銀行、聯邦銀行等，而公股行庫部分，華南銀行、第一銀行、兆豐銀行等也可用官網和APP推播方式。

黃光熙指出，一般來說，APP推播無論消費金額多寡，基本上全部都會推播，消費者可自行設定推播金額的上限，換句話說，民眾可從APP設定中，更改需要提醒的金額。

金管會提醒，民眾應多加留意自身信用卡交易安全，對於發卡機構的通知或消費帳款明細若有疑義，應盡速洽各發卡機構協助處理，以維護自身權益。另外，民眾留存在發卡機構的email或手機號碼如有變更，應盡快通知發卡機構，以利提供正確即時的交易資訊。