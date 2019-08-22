避日供應鏈、拋棄CPI　三星Galaxy Fold 2傳將採用韓廠保護玻璃

▲三星有意採用韓國生產的保護玻璃用於下一代可折疊螢幕智慧型手機。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合外外電報導

三星已正式宣布，可摺疊螢幕手機Galaxy Fold已進行諸多改良，將於9月正式登場，儘管目前Galaxy Fold還未上市，不過有關於其下代產品的消息卻已開始流傳。

三星首款智慧型手機Galaxy Fold ，採用日本住友化學（Sumitomo Chemical）所生產的聚醯亞胺（CPI）薄膜，不過自7月起，日本加強南韓半導體材料的出口限制，其中便包括製作面板所需的聚醯亞胺。據南韓媒體The Bell報導，三星有意採用韓國生產的保護玻璃用於下一代可折疊螢幕智慧型手機。

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報導指出，目前外界猜測將由DoInsys獲得這筆訂單。DoInsys擁有生產玻璃保護膜的技術，並已經建立了量產體系，該公司去年完成了適用於可折疊螢幕智慧型手機的鋼化玻璃UTG（Ultra Thin Glass）的開發。UTG是一種可使玻璃變薄的技術，使其能夠摺疊而不破裂，目前該技術已被證明擁有令人驚訝的耐用性，甚至比目前摺疊手機常用的CPI薄膜更為堅韌。

DoInsys目標是在2020年建立起大規模生產系統，但良率提升的速度比預期快，目前已提前完成量產體系建立，這為新一代Galaxy Fold的推出做好了準備。

DoInsys的技術研發遠早於日本出口管制政策發布，不過促使三星決定採用DoInsys強化玻璃的關鍵則在於日本政府對南韓的貿易施壓。UTG不僅較CPI有更高強度，也能避免使用者誤撕保護膜造成產品故障問題，同時也能避開日本材料的出口限制。

據報導，新一代Galaxy Fold預計將擁有8吋螢幕，較第一代Galaxy Fold的7.3吋略大不過為了讓質量更加穩定，三星傾向讓第二代Galaxy Fold延後上市，而第一款DoInsys 8吋螢幕UTG預計將在今年年底前提供，外媒推估，新一代Galaxy Fold將於2020年春季發布，而正式上市時間則會較預期晚5個月。