富邦有線電視市佔逾1/3！郭文忠：NCC已掌握資料正在了解



▲觀天下有線電視換照公聽會，NCC委員郭文忠、鄧惟中(左)出席（圖／記者李毓康攝）



記者陳世昌／台北報導



富邦集團旗下「觀天下」有線電視22日舉行換照公聽會，表面上雖然只是一家地區性系統台更換執照案，但遭同區競爭者「全國數位」指稱「觀天下等富邦集團系統商與頻道代理商水平及垂直壟斷有線電視」。公聽會主持人NCC委員郭文忠表示，全國數位提到的問題，會帶回去委員會做研究，「凱擘、台固、大新店民主、屏南的整體市佔部份，我們有掌握，這部份公司法裡關係人的認定問題正在做釐清。」



「觀天下」每9年一次的系統換照，今年破天荒被NCC認定影響重大，需特別召開公聽會釐清一些事實，最主要的爭議點，除了黨政軍投資這個老問題之外，還有其背後富邦集團全國有線電視水平、垂直整合的問題。公聽會由郭文忠主持，另一位委員鄧惟中也全程參與表達關心。



▲泛富邦有線電視集團水平整合示意圖（製表／記者陳世昌）



由於富邦高層、具實質影響力的人士都未出席，出席的觀天下有線電視總經理周鴻均僅能就日常營運與計畫做說明，觀天下的上層投資人台固媒體代表副處長黃清波也只能談到台固自己的集團市佔相關問題，無法全面檢視公聽會議題中，有關申請人或其關係企業經營頻道供應事業或代理頻道之情形、針對市占率不超過三分之一之允諾等問題。



但另一位關係人「全國數位」有線系統代表人陳怡君律師指出，觀天下等富邦集團系統商與頻道代理商透過水平及垂直壟斷優勢勢力，以行政戶數10%之鉅額最低簽約頻道授權金，導致全國數位公司二期汐止區取得經營許可數年仍無法開播，藉此維持壟斷獨占地位，妨礙新業者參進市場，嚴重消費者權益，更戕害有線電視產業公平競爭秩序。



▲觀天下有線電視總經理周鴻均。（圖／記者李毓康攝）



陳怡君還認為，觀天下公司及所屬多系統經營者台固集團及凱擘集團視法令如無物，NCC應否准換照，至少應附解除條件許可換發執照，如解除條件成就，換照處分失其效力，限制觀天下公司及所屬多系統經營者實質控制之總體訂戶數合計不得超過全國總訂戶數三分之一，且不得以不正當方法促使衛星頻道節目供應事業及頻道代理商對其他系統經營者為差別待遇行為，並應限期改正違反黨政軍條款情事。



對於全國的指控，觀天下的上一層投資者台固媒體律師簡肇盈表示，NCC應依法行政，因為此案只是換照，應針對法規項目做審查。且對於關係企業的定義是依據公司法，直接、間接控制，人事、財務的控制都有明文規定，不是空口白話說說的。



▲觀天下有線電視換照公聽會主持人郭文忠委員。（圖／記者李毓康攝）

主持人郭文忠會後受訪時表示，全國數位與部份代理商(大享、優視、浩鳴)之間的爭議確實已發生一段時間了，有些案子NCC也調解過，目前還在努力協商當中，「我的理解是他們對107、108年的授權費金額認知的差距變大的。」



對於頻道代理是否可以列入有線電視市佔影響力？郭文忠認為，目前廣電三法中並沒有規範到「頻道代理」，但在《媒體多元維護與壟斷防制法》中有納入這部份，目前草案已送出NCC到行政院審議中。他表示，目前在實際調處案時，還是會請代理商來協商，但就法律上，目前它不是一個受NCC監理的對象，不像公平會一樣，可就代理商行為做處份，也就是說，如果代理商違法，不是法律授權NCC可以直接去處理的。



郭文忠透露，大新店民主、屏南這兩家有線電視的上層是「浩鳴」，最上層雖然是外商公司投資，但NCC是可以查得到負責人是誰，至於這兩家有線系統是不是可以算進去凱擘、台固的實質控制，這還要再去了解清楚，就公司法裡關係人的認定問題。



他認為，「把TBC四家有線系統的代理權算進去市佔，這部份我覺得不太符合，但是凱擘、台固、大新店民主、屏南的整體市佔部份，我們有在做釐清。」



▲觀天下有線電視換照公聽會。（圖／記者李毓康攝）

