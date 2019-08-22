富邦有線電視市佔逾1/3！郭文忠：NCC已掌握資料正在了解

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

富邦有線電視市佔逾1/3！郭文忠：NCC已掌握浩鳴最上層外資公司

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼觀天下有線電視公聽會,郭文忠委員,鄧惟中委員。（圖／記者李毓康攝）
▲觀天下有線電視換照公聽會，NCC委員郭文忠、鄧惟中(左)出席（圖／記者李毓康攝）

記者陳世昌／台北報導

富邦集團旗下「觀天下」有線電視22日舉行換照公聽會，表面上雖然只是一家地區性系統台更換執照案，但遭同區競爭者「全國數位」指稱「觀天下等富邦集團系統商與頻道代理商水平及垂直壟斷有線電視」。公聽會主持人NCC委員郭文忠表示，全國數位提到的問題，會帶回去委員會做研究，「凱擘、台固、大新店民主、屏南的整體市佔部份，我們有掌握，這部份公司法裡關係人的認定問題正在做釐清。」

「觀天下」每9年一次的系統換照，今年破天荒被NCC認定影響重大，需特別召開公聽會釐清一些事實，最主要的爭議點，除了黨政軍投資這個老問題之外，還有其背後富邦集團全國有線電視水平、垂直整合的問題。公聽會由郭文忠主持，另一位委員鄧惟中也全程參與表達關心。
▲▼泛富邦有線電視集團水平整合示意圖（製表／記者陳世昌）
▲泛富邦有線電視集團水平整合示意圖（製表／記者陳世昌）

由於富邦高層、具實質影響力的人士都未出席，出席的觀天下有線電視總經理周鴻均僅能就日常營運與計畫做說明，觀天下的上層投資人台固媒體代表副處長黃清波也只能談到台固自己的集團市佔相關問題，無法全面檢視公聽會議題中，有關申請人或其關係企業經營頻道供應事業或代理頻道之情形、針對市占率不超過三分之一之允諾等問題。

但另一位關係人「全國數位」有線系統代表人陳怡君律師指出，觀天下等富邦集團系統商與頻道代理商透過水平及垂直壟斷優勢勢力，以行政戶數10%之鉅額最低簽約頻道授權金，導致全國數位公司二期汐止區取得經營許可數年仍無法開播，藉此維持壟斷獨占地位，妨礙新業者參進市場，嚴重消費者權益，更戕害有線電視產業公平競爭秩序。
▲▼觀天下有線電視公聽會,觀天下總經理周鴻均。（圖／記者李毓康攝）
▲觀天下有線電視總經理周鴻均。（圖／記者李毓康攝）

陳怡君還認為，觀天下公司及所屬多系統經營者台固集團及凱擘集團視法令如無物，NCC應否准換照，至少應附解除條件許可換發執照，如解除條件成就，換照處分失其效力，限制觀天下公司及所屬多系統經營者實質控制之總體訂戶數合計不得超過全國總訂戶數三分之一，且不得以不正當方法促使衛星頻道節目供應事業及頻道代理商對其他系統經營者為差別待遇行為，並應限期改正違反黨政軍條款情事。

對於全國的指控，觀天下的上一層投資者台固媒體律師簡肇盈表示，NCC應依法行政，因為此案只是換照，應針對法規項目做審查。且對於關係企業的定義是依據公司法，直接、間接控制，人事、財務的控制都有明文規定，不是空口白話說說的。
▲▼觀天下有線電視公聽會,郭文忠委員。（圖／記者李毓康攝）
▲觀天下有線電視換照公聽會主持人郭文忠委員。（圖／記者李毓康攝）

主持人郭文忠會後受訪時表示，全國數位與部份代理商(大享、優視、浩鳴)之間的爭議確實已發生一段時間了，有些案子NCC也調解過，目前還在努力協商當中，「我的理解是他們對107、108年的授權費金額認知的差距變大的。」

對於頻道代理是否可以列入有線電視市佔影響力？郭文忠認為，目前廣電三法中並沒有規範到「頻道代理」，但在《媒體多元維護與壟斷防制法》中有納入這部份，目前草案已送出NCC到行政院審議中。他表示，目前在實際調處案時，還是會請代理商來協商，但就法律上，目前它不是一個受NCC監理的對象，不像公平會一樣，可就代理商行為做處份，也就是說，如果代理商違法，不是法律授權NCC可以直接去處理的。

郭文忠透露，大新店民主、屏南這兩家有線電視的上層是「浩鳴」，最上層雖然是外商公司投資，但NCC是可以查得到負責人是誰，至於這兩家有線系統是不是可以算進去凱擘、台固的實質控制，這還要再去了解清楚，就公司法裡關係人的認定問題。

他認為，「把TBC四家有線系統的代理權算進去市佔，這部份我覺得不太符合，但是凱擘、台固、大新店民主、屏南的整體市佔部份，我們有在做釐清。」
▲▼觀天下有線電視公聽會。（圖／記者李毓康攝）
▲觀天下有線電視換照公聽會。（圖／記者李毓康攝）
 

請繼續往下閱讀...
ET快訊
白鹿怎麼走「4關鍵時間」！一張圖看懂哪天風雨最劇烈
開業51年！高雄華王大飯店驚傳11月歇業　業者回應了
悄進前女友家…看她只穿內褲躺床！渣男上前衝刺：原諒一次　下場

關鍵字：NCC,媒體產業,有線電視

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

林益宏／泛富邦有線電視集團市場影響力過五成！NCC管還不管？

全國數位控「富邦水平及垂直壟斷有線電視」妨礙消費權益

觀天下公聽會22日登場！檢驗蔡明忠實質控制有線電視王國

20頻道發出「下架同意書」　北都有線爭取5萬訂戶9月不斷訊

全球前三大鞋用膠大廠南寶樹脂投資台灣　台商回流金額逾5600億元

國泰金搶攻境外資金回流商機　併購金童郭明鑑組隊「打群架」應戰

富邦有線電視市佔逾1/3！郭文忠：NCC已掌握資料正在了解

影／股市進場時機有玄機　達人技術分析秘技大公開

長期理財規劃不是「選吉日」　投信：掌握這兩重點穩存退休金

防盜刷！刷卡出現這3種情形　必須要簡訊或email即時通知卡主

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

連路人都搶拍！慶祝奶奶93歲生日 製「巨型看板」當驚喜...網：好溫馨

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

跟豆漿一起睡超怕翻身壓死牠...　整晚睡姿「腳自動彈開」網友笑瘋

狗媽媽求溫飽...外出覓食遭車撞！　為餵奶拖行身軀800M...傷重離世

全球前三大鞋用膠大廠南寶樹脂投資台灣　台商回流金額逾5600億元

國泰金搶攻境外資金回流商機　併購金童郭明鑑組隊「打群架」應戰

富邦有線電視市佔逾1/3！郭文忠：NCC已掌握資料正在了解

影／股市進場時機有玄機　達人技術分析秘技大公開

長期理財規劃不是「選吉日」　投信：掌握這兩重點穩存退休金

防盜刷！刷卡出現這3種情形　必須要簡訊或email即時通知卡主

鬼月前交屋潮湧現　7月新承做房貸創43個月以來新高

避日供應鏈、拋棄CPI　三星Galaxy Fold 2傳將採用韓廠保護玻璃

台灣驕傲！日本瘋珍珠　粉圓產品出口至日暴增8倍

7月份失業率增0.09個百分點　這行業就業人數卻是逆勢成長

全球前三大鞋用膠大廠南寶樹脂投資台灣　台商回流金額逾5600億元

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

2019全球最賺錢的5大公司　蘋果才排第四

最有幫夫運的星座女Top 3！金牛愛賺錢、第一名果然是「她」

不斷更新／梁家榮代打3分砲扳平戰局　4局統一6：6桃猿

Lady M台中店8/23正式開幕　推獨家口味芋頭千層蛋糕

演媽沒說服力！42歲陸明君「凍齡沒變」同框王家梁像姐姐

日職／張奕4局好投但擋不住軟銀火力　吞一軍生涯首敗

鐵達尼號殘骸細菌吞食　最新影像「船長浴缸已不見」

女星連夜趕工200個鳳梨酥！　秒被搶光一吃「哭笑不得」

財經熱門新聞

注意！ 這6個職業工會拖欠勞保..

日圓匯價創8月初以來新低　換新..

中東情勢緊張油價恐再漲　專家預..

合庫「大到不能倒」　暫無增資計..

永豐銀被爆理專偷錢　內部討論應..

永豐銀遭爆偷客戶錢　銀行回應了

韓國瑜拋重啟核四　經濟部：「需..

零售業「利多」喜訊　美股上揚

勞保局：欠費的職業工會是累犯　..

台電25日招考新僱員起薪31K..

台啤8月推出　喝不茫的啤酒

陸面板業起飛？傳蘋果年底前決定..

韓國瑜拋重啟核四　台電：核四燃..

養小孩好貴　0～6歲配息產品養

更多熱門

相關新聞

全國數位控富邦水平垂直壟斷有線電視

全國數位有線電視22日在「觀天下」有線電視換照公聽會公開指出，觀天下等富邦集團系統商與頻道代理商透過水平及垂直壟斷優勢勢力，以行政戶數10%之鉅額最低簽約頻道授權金，導致全國數位公司二期汐止區取得經營許可數年仍無法開播，藉此維持壟斷獨占地位，妨礙新業者參進市場，嚴重消費者權益，更戕害有線電視產業公平競爭秩序。

泛富邦有線電視集團市場影響力過五成！NCC管還不管？

觀天下公聽會檢驗蔡明忠有線電視王國

NCC否准新設3購物台　東購行政救濟

NCC邀蔡明忠、林之晨出席觀天下公聽會

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 王令麟 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／北捷板南線塞爆「像跨年」　2站開19分鐘

白鹿增強又變胖！接近台灣時達強度顛峰

獨／罔腰親密片瘋傳！男友鳳梨心痛曝分手原因

即／讓90位日籍官員空等25分鐘！韓國瑜：已獲體諒

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

AV女帝消失10年⋯如今住在下水道

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

金希澈、利特舞台零互動！粉絲：他們吵架了

具惠善：安宰賢嫌X頭不性感逼離婚

恐龍家長：沖繩有沒有賣腸病毒特效藥？　網友全怒了

白鹿撲台「台灣頭到尾都有」！周六日強風豪雨

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」：妳把我毀掉

「不均勻陀螺」白鹿影響各地時間曝光　這時風雨最劇

更多

最夯影音

更多

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面