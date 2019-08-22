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鬼月前交屋潮湧現　7月新承做房貸創43個月以來新高

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▲▼鬼月買房。（圖／記者陳建宇攝）

▲ 許多人趕在鬼月前買房、交屋，新承做房貸金額創43個月來新高。（圖／記者陳建宇攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（22）日公布7月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.459%，較6月的1.322%上升0.137個百分點，主要係因週轉金及資本支出貸款利率上升所致。其中購屋貸款較上月增加153.25億元，且創下104年12月以來的新高，央行表示，主要是因8月為民俗鬼月，因此趕在7月交屋所致。

根據央行數據，7月份購屋貸款總額為637.09億元、較上月增加153.25億元，且創下104年12月以來的新高。央行表示，主要是因8月為農曆鬼月，許多人會趕在民俗月之前交屋，六都買賣移轉棟數月增率為20%，另有土銀承做整批分戶貸款，以致購屋貸款總額增加；購屋貸款利率稍降原因，則是銀行祭出優惠房貸利率，以及整批分戶貸款利率較優所致。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 7月六都買賣移轉棟數。（表／記者李瑞瑾製）

在資本支出貸款部分，7月資本支出貸款總額較上月減少，主要是因受到6月基期較高因素影響，且6月也有比較多購置大型機械設備、土建融與都更案企業貸款，相較之下7月份就比6月分減少；利率則是因為6月有利率較低的大額企業貸款，比較基期相對低，因此7月份利率與6月份比就相對增加。

週轉金貸款減少2142.86億元，主要是因6月政府以及大的公、民營企業借款周轉金較多，7月金額相對減少；另外因上月大企業貸款利率較低，以致7月利率與6月相較起來要高。

在消費性貸款部分總額增加1.83億元，主要是因暑假為旅遊旺季，旅遊資金的消費性貸款增加；利率增加部分，則是因為在傳統民俗月之前，承做車貸較多，而車貸利率又比較高，才讓消費性貸款利率較上月升高。

▲▼ 7月新承做放款金額與利率統計。（表／記者李瑞瑾製）

整體來說，7月分五大銀行新承做放款金額為6527.4億元，較上月減少2096.99億元；加權平均利率為1.459%，較6月的1.322%上升0.137個百分點。若不含國庫借款，則108年7月五大銀行新承做放款加權平均利率為1.475%，較6月的1.322%上升0.153個百分點。

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關鍵字：央行,利率,五大銀行,新承做貸款,房貸,房市

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