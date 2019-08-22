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超有效率！ 勞動部基本工資決議到公告僅花5天

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▲勞動部長許銘春出席基本工資審議會議。（圖／記者林敬旻攝）

▲基本工資審議委員會幾乎都會在每年的8月舉行。（圖／記者林敬旻攝）

記者余弦妙／台北報導

基本工資審議委員會14日決議明年基本工資要調漲，隔天隨即由行政院院長蘇貞昌拍板通過，勞動部19日就刊登行政院公報，基本工資「從109年1月1日生效」，從決議到公告的時間僅花5天，堪稱史上最快批准的基本工資調漲案。

相對地，2012年曾發生公告時間拖最久的情況。當年8月9日召開了基本工資審議委員會，通過了基本工資調升的建議，不料，遭到工商團體強烈反彈，行政院也沒有同意建議案。最後，時任行政院長陳冲於同年9月26日決議，2013年1月1日起，先調漲時薪至109元，而月薪則暫緩調漲。

請繼續往下閱讀...

一直到了2013年4月1日，才由時任行政院長江宜樺批示同意基本工資的月薪調漲案，宣布追溯至4月1日開始，月薪調高至每月1萬9047元，這也是拖了最久的基本工資調整案。

總計馬英九總統任內，基本工資曾經調高5次，月薪從1萬7,280元，調高到2萬零8元（增幅15.8％），時薪從95元調高到120（增幅26.3％）。

蔡英文上任後至今，連同這次調高基本工資，一共調漲4次，任內基本工資月薪由原本的2萬8元調升至2萬3800元，總共調升了3792元，(調幅達18.9%)，時薪從120元調高到158元(調幅達31.6%)。
 

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關鍵字：基本工資,勞動部,時薪,勞工,蔡英文,馬英九

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