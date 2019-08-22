7月失業率3.82%！　主計總處：月增0.09個百分點...勞動市場仍穩定

▲主計總處國勢普查處副處長潘寧馨指出，最新調查結果顯示7月份失業率為3.82%。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

主計總處今（22）日公布最新失業率報告，7月就業人數1151.1萬人，較上個月增加2.3萬人（增加0.2%）；7月失業率3.82%較上月上升0.09個百分點，但經過調整季節變動因素後，失業率為3.72%，較上個月下降了0.02個百分點。主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，根據這次的統計數據來看，目前整體勞動市場都還算穩定。

主計總處表示，7月份就業人數會較上個月增加，主因是應屆畢業生及暑期工讀生投入勞動市場的關係，其中以服務業部門增加1.4萬人較多，工業部門也增加8000人；而7月失業人數較上個月增加1.2萬人，也是受到應屆畢業生投入尋職行列的影響，初次尋職失業者增加8000人，因工作場所業務緊縮或歇業、對原有工作不滿意及季節性或臨時性工作結束而失業者也增加1000人。

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主計總處進一步分析，如果就以年輕族群及高學歷者觀察，7月份20-24歲者失業率為12.70%，較上個月上升0.50個百分點，較去年同期增加0.28個百分點；25-29歲失業率6.66%較上個月上升0.08個百分點，較去年同期上升0.27個百分點。另外，7月大學及以上程度失業率4.93%，較上月上升0.17個百分點，較去年同月增0.17個百分點。

不過，潘寧馨表示，這次的勞動調查結果，在經過調整季節變動因素後發現，整體失業率下降了0.02個百分點，從這點可以看出來台灣整體經濟情況有逐漸好轉的趨勢，且加上台商回流的影響，也可以促進台灣勞動市場的流動。

潘寧馨也說，其實這次的調查結果在近5年內都還在合理範圍，認真來看並無太大的變動，失業率增0.09個百分點，與季調前的0.1-0.11個百分點相比都還在下限邊緣，因此目前整體勞動市場都還算是穩定的。