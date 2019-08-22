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理專侵吞客戶錢1.5億案　華銀亡羊補牢　年底強化理專輪調制

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▲▼ 華南銀行。（圖／記者李鍾泉攝）

▲ 華南金控。（圖／記者李鍾泉攝）

記者吳靜君／台北報導

近日理專盜用客戶資金的案例層出不窮，甚至連金管會「下重令」、「發警告」，似乎效果也相當有限。華南銀行7月底也因為理專侵吞的客戶將近1.5億元，被金管會處分1,000萬元，華南銀也積極補破網當中，今（22）日表示，預計12月21日後會落實強化理專輪調機制。

金管會主委顧立雄7月底，公布7家銀行行員挪用客戶款項或客戶間有異常資金往來的缺失與行政處分，其中華南銀挨罰1,000萬元、聯邦銀1,000萬元、台新銀800萬元、匯豐銀800萬元、中信銀400萬元、新光銀300萬元、國泰世華銀200萬元，總計裁罰金額達4,500萬元。

請繼續往下閱讀...

其中，華南銀行新生分行襄理張秀米涉嫌在10多年內，利用客戶對她的投資專業有高度信任，侵吞客戶存款將近1.5億元，讓華銀遭罰1,000萬元處分最重。

華南銀今日舉行「金融科技創新競賽報名起跑」記者會，因為今日再爆發了理專盜用客戶的事件，華銀的處理裡專盜領案後續也受到關注。華南銀表示，未來化強化輪調、強制休假等；以及未來會強化管控機制，例如調查表，以前大約是2~3月調查一次，未來會縮短為1個月2、3次，強化檢核。華銀表示，原本就有一些管控機制，再對照同業的案例進行修正，因為牽扯到客戶、對帳單、人員管理等，調整也需要一段時間。

華銀表示，會發生理專盜領案件，主要是客戶的信任以及作業、執行與內稽內控不夠落實，而造成部分權益被忽視，讓不肖的理專有機可趁，希望藉由強化機制可以防止類似的行為再度發生。至於華銀理專盜領銀行客戶1.5億元的後續，華銀尚未將處分名單給金管會，且因為該理專違法情況長達10多年、且部分客戶年紀也比較大、檢調也介入調查當中，所以達成和解數僅只有接近一半。

▼金管會防止理專、行員違法違規的實質內容。（製表／記者吳靜君、資料來源／金管會）
 ▲▼金管會防止理專、行員違法違規的實質內容。（製表／記者吳靜君、資料來源／金管會）

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關鍵字：永豐銀,理專,被爆，挪用客戶資金,定存單,保單,偷錢,7000萬,華銀,補漏洞

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