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即時監控工廠產能　工研院攜富強鑫、全球傳動推「智造解決方案」

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▲即時監控工廠產能　工研院攜富強鑫、全球傳動推「智造解決方案」。（圖／工研院提供）

▲左起為富強鑫經理林宗彥、工研院智慧微系統科技中心執行長朱俊勳。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（22）日在「2019台灣機器人與智慧自動化展」，攜手國內最大塑膠射出成型廠商富強鑫合作發表最新「智能化成型系統」，並與傳動元件製造商「全球傳動」及智慧工廠整合商「建佳科技」合作，協助廠商打造關鍵智慧製造感測器及機台升級，提升生產力與效率。

工研院智慧微系統科技中心執行長朱俊勳表示，富強鑫是國內首屈一指的塑膠射出大廠，據點遍及海內外，由工研院協助廠商導入外掛式的智慧製造解決方案，可即時監控感測器所傳回的塑膠成型品質與建構產品生產履歷，未來無論機台位置在哪，都能輕鬆掌握現場產能狀況。

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▲即時監控工廠產能　工研院攜富強鑫、全球傳動推「智造解決方案」。（圖／工研院提供）

▲工研院與富強鑫合作發表「智慧製造成型系統」。（圖／工研院提供）

富強鑫董事長王伯壎表示，在塑膠成形過程中，產品不良的主要原因跟模具的模穴受壓有絕對關係，再加上實際量產時隨著環境、塑料變異、機台磨耗老化等因素導致品質變異，常造成人力品檢成本增加。

王伯壎表示，富強鑫在工研院的協助下，透過模穴內的壓力感測器將感測數值回傳到系統，工程師可有效協助客戶即時針對每一個模次進行品質篩選，大幅降低人力品檢成本，這將能大幅減少停機時間和損失，有效提高生產效率。

▲即時監控工廠產能　工研院攜富強鑫、全球傳動推「智造解決方案」。（圖／工研院提供）

▲工研院與全球傳動合作開發新式智慧滾珠螺桿。（圖／工研院提供）
 
同時，工研院與傳動製造商全球傳動所合作的「具超薄型複合式感測模組之工具機智慧進給系統預析補償技術開發計畫」，則是整合精密機械產業上中下游資源，由工研院提供感測技術以及全球傳動設計傳動元件機構，透過產業鏈中不同環節的廠商，攜手設計適用於製造現場的高效能感測器。
 
全球傳動總經理李進勝表示，在工具機產業裡，滾珠螺桿可說是最重要的關鍵零組件之一，長期使用下來卻常因磨耗導致失準，但是在工研院的協助下，現正導入全球第一套「具超薄型複合式感測模組」，以直接偵測預壓力和溫度的方式預先診斷工具機健康度，大幅提高進給系統的穩定性。
 
除此之外，看好未來智慧工廠的發展潛力，工研院與整合商建佳科技合作推動扭力計、振動與動態力感測器，以工業感測技術協助廠商跨入智慧工廠新時代。

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關鍵字：工研院,自動化展,富強鑫,全球傳動,智造解決方案

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