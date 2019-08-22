先探／謝金河：把選好股擺中間

文／謝金河

過去這一年來台股生態出現很大的改變，例如，我經常聽到來《先探》上課的投資朋友說，今天外資賣了那麼多，明天會不會跌？也有人問，美中貿易戰那麼激烈，台股會不會崩盤？也有人問台灣政治那麼亂，股市還有希望？我常常喜歡說，台股酣睡卅年了，現在正慢慢醒過來！不要太在意指數的漲跌，應該用心尋找價值被低估的好公司。

我們來看看這一年來台股的質變與量變，台股表現真的不差，去年底台股收盤是九七二七．四一，現在來到一○五二五以上，台股漲了八．一七％，這個漲幅除了比不上去年慘跌的深滬股市外，今年南韓綜合指數下跌逾六％；香港靠著八月十九日超過五○○點大漲，才扭轉下跌頹勢；新加坡股市今年跌破年線，也只有小漲一．五％，台灣不但在ＧＤＰ表現躍居四小龍之冠，股市的表現也比其他三小龍，甚至是東協國家好，例如，馬來西亞今年下跌五．四％，菲律賓、泰國今年漲四％，印尼上漲一．四％，印度今年漲三％，台股表現可圈可點。

股市操作旋律由快變慢

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二是內資取代外資。過去台股靠外資撐起半邊天，但今年外資買超排行是中國、印度、南韓、印尼，台灣排行第五，外資今年著墨台股並不多，但台股能撐起半邊天，很多人低估了資金回流的效應，過去靠外資拉抬的個股，像是台積電、大立光、日月光、台達電、國巨，今年表現平穩，但是很多內資特色的個股大漲，像是六角從五九漲到一九六元，內資逐漸取代外資，這也是今年股息殖利率配發豐厚的公司，股價易漲難跌的關鍵。

三是股市操作的旋律從快變慢，過去幾年，政府希望為股市造量，當沖證交稅減半，鼓勵投資人短線進出，但這種殺進殺出，最後很多散戶都發現徒勞無功，甚至可能不小心就被反咬一口，這些年大家慢慢相信長線投資，過去長線投資台塑四寶的人都賺翻天，這些年大家逐漸學會找一些回報率高的個股守株待兔，長期投資的觀念逐漸取代短線進出賺差價的習慣。

像是錢櫃過去六年來從卅三．二五元漲到二二四．九元，精誠資訊過去年年配息五元，股價也從十五．九五元漲到現在七○元以上，再如寶雅這幾年的時間從二五．八元漲到四八八元，令人驚嘆。很多電子股可能跟著景氣上下區間波動，但很多優質傳產股卻靠著經營力道走出長線大格局，這時守株待兔，反而可以賺到更大的長線利益，而且也不必殺來殺去。

這兩年投資人慢慢可以感受到有息可配的公司，跟無息可配的公司有很大的差別，這當中最大差別是現金流，獲利好的公司靠著正常營運會創造現金流，有了現金流才能配股利分享股東，這些年我對沒有現金流的生技新藥公司一直很保留，有不少新藥公司老闆也經常向我抱怨，我都跟他們說，不管這家新藥研發的公司這一顆新藥威力有多大？企業以盈利為目的，企業不能產生營業額，不能創造現金流，天天說我這顆新藥有多好？那只能自己娛樂自己，例如北極星在興櫃，股價在一五○元左右，我就對北極星的營運有意見，如今股價剩下十分之一，一年現金淨流出逾七億元，股東也只能年年增資，拿錢去燒。

慎防無營業額的新藥股

投資生技股的人要留意的是現金流，像市場熱門的藥華藥上半年營運活動的現金淨流出五．○二億，現金及約當現金減少六．二六八億，帳上現金餘額約十五．四億，這筆現金大約可撐一年，浩鼎營運活動現金淨流出四．六三億，期末現金還有五一．九五億，可以撐很久，台微體一年的現金流出約七至八億元，帳上現金剩下六．八五億元，用這個觀念來檢視沒有營業額的新藥股比較精準。

最近從新加坡來台掛牌的亞獅康股價天天跌停，只剩下十二元，現在仔細看才知道情況嚴重！亞獅康每年營運的現金流出都超過十億，上半年現金減少四．一七億，帳上只剩四．六六億，看起來已快送到加護病房，大家終於想到林榮錦的晟德為什麼要投資在香港上市的澳優，目的就是改善現金流，最近澳優被放空機構「殺人鯨」盯上，說澳優做假帳，這個消息對晟德是負面的，這就是投資觀念的大進化。

台股的生態改變了，這是因為過去卅年台灣人、台灣錢一直不斷外逃，台灣的資產也因為這樣被低估了，今年台股出現了很多新形勢，在日韓貿易戰、美中貿易戰中，其實台灣是左右逢源的，例如，一位在日本代理半導體、面板業務的朋友最近說，他的公司生意今年好得不得了，他說韓國企業透過他向日本買貨，日本企業透過他賣到南韓，台商充分發揮中介功能，這次川普對華為使出撒手，台灣成了華為避風港，華為向台灣拉貨，除了台積電外，今年大家看到５Ｇ商機遍地開花，所有大漲的個股幾乎都跟５Ｇ有關，特別是切入華為的供應鏈。（全文未完）

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