

▲觀天下有線電視換照公聽會22日舉行，關係人「全國數位有線電視」代表陳怡君律師。（圖／記者李毓康攝）



記者陳世昌／台北報導

全國數位有線電視22日在「觀天下」有線電視換照公聽會公開指出，觀天下等富邦集團系統商與頻道代理商透過水平及垂直壟斷優勢勢力，以行政戶數10%之鉅額最低簽約頻道授權金，導致全國數位公司二期汐止區取得經營許可數年仍無法開播，藉此維持壟斷獨占地位，妨礙新業者參進市場，嚴重消費者權益，更戕害有線電視產業公平競爭秩序。



代表「全國數位」發言的律師陳怡君表示，全國數位取得經營許可之新北市全區跟凱擘集團及台固集團旗下的系統重疊，例如全國數位第二期的汐止區就有觀天下、蘆洲區就有全聯、泰山區及五股區有永佳樂，另外還有全國申請籌設許可的宜蘭縣的聯禾。



她指出，「只要能以鉅額授權金阻止、妨礙全國數位開播，富邦集團就可以持續維持獨佔、雙佔的壟斷地位，繼續跟消費者收萬年不變的月費500元或是更高收視費用，也不須改善收視品質或提供優惠方案跟其他業者競爭，此舉妨礙新進業者參進市場，嚴重消費者權益，更戕害有線電視產業公平競爭秩序，有違反有廣法第37條規定情事。」



▲NCC委員郭文忠(右)、鄧惟中。（圖／記者李毓康攝）



泛富邦集團旗下台固「觀天下」有線電視換照公聽會22日登場，NCC委員郭文忠委員、鄧惟中都出席表達重視，由於「觀天下」最上層握有實質影響力的富邦高層並未出席，僅由「觀天下」經營層代表出席說明，公聽會並未碰觸富邦有線電視集團最上層、整體質控制力的問題。



陳怡君律師是以關係人「全國數位」代表身份出席表，她認為，觀天下及所屬台固集團、凱擘集團、屏南、大新店民主及大享公司所代理之TBC已實質掌控全國總訂戶數近半數，違反有線廣播電視法第24條第1項市占率不得超過1/3規定，形成媒體壟斷巨獸。

全國數位認為，NCC應該以富邦集團對於上述系統台的實質控制力，作為評估觀天下及所屬多系統經營者是否違反有廣法第24條第1項規定判准，因為有廣法第24條規定的立法目的就是為了防止媒體壟斷、促進市場競爭、維持傳播內容多元之核心價值，當然不能讓富邦集團任意以拆解公司、區別董監事之方式規避有廣法及NCC的監理。

全國認為，富邦系統台壟斷全國又拿來做為不當競爭的工具，也就是為什麼凱擘、大享、優視及浩鳴等頻道代理商在公平會裁罰後，仍是堅持要聯合對全國數位及北都數位收取經營區行政戶數10%之鉅額最低簽約授權金，否則就要斷訊的最主要原因，藉此將全國數位逐出市場。



▲觀天下有線電視換照公聽會。（圖／記者李毓康攝）

全國指出，觀天下公司及所屬多系統經營者台固集團及凱擘集團視法令如無物，NCC應否准換照，至少應附解除條件許可換發執照，如解除條件成就，換照處分失其效力，限制觀天下公司及所屬多系統經營者實質控制之總體訂戶數合計不得超過全國總訂戶數三分之一，且不得以不正當方法促使衛星頻道節目供應事業及頻道代理商對其他系統經營者為差別待遇行為，並應限期改正違反黨政軍條款情事。