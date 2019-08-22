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理財周刊／最強大的無限寶石─時間

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

文／翁偉捷

在八月十四日晚上道瓊下跌八百點，創下史上跌點紀錄，震撼全球金融市場，當天美股一開盤就重挫四百點，各大媒體都以美國二年期與十年期公債殖利率倒掛當成是本次股災原因，也引起市場上頻繁的討論。筆者以中性立場觀察這個事件以及市場所用來解釋的理由，得出三個看法：(1)道瓊點數創下歷史紀錄來到二萬六千至二萬七千點，跌八百點來計算跌幅也不過才三．五％，在美股跌幅史上還排不上前十，所以不用被嚇到。(2)股市會跌與流動性過度集中債市有關。(3)流動性過度集中債市才形成「短線」殖利率倒掛。

大咖頻放話到底共蝦密？

在那幾天裡有幾位市場大咖發表言論，分別是前聯準會主席葉倫、前前聯準會主席葛林斯潘以及新債券天王岡拉克，這幾位對於市場殖利率出現倒掛提出了一些看法，筆者分列如下：葉倫─殖利率倒掛並不代表經濟衰退；葛林斯潘─無論FED做什麼都阻止不了美國出現負利率(用殖利率倒掛來預期未來經濟衰退的始祖)；岡拉克─殖利率將持續下跌，看好未來債市。

請繼續往下閱讀...

這些看起來好像沒什麼邏輯或是信心喊話的發言，經過筆者推敲排序後就大致可以解讀：葉倫解釋的是「現在」當下的金融環境，葛林斯潘講的則是「未來」會發生的結果，而岡拉克說的則是面對未來的「操作策略」。

達文西密碼解密全文

所以，讓筆者重新解密這三個人的發言：「(葉倫)現在雖然發生殖利率倒掛，但要說經濟衰退還太早，要有更多的證據佐證，而且也不能排除是目前市場上避險情緒高漲，資金過度湧入債市的結果。(葛林斯潘)只是從歷史經驗來看，利率倒掛後的十二至十六個月內將有經濟衰退，而美國將會因為資金持續湧入債市而出現殖利率為負的環境。(岡拉克)至於面對未來即將步入負利率環境，債市仍將會是除了黃金之外相對較好的避險資產。」

其實這三個人都在講同一件事，只是都沒有註明時間，當我們把這些發言重新排列組合之後，就會出現對我們了解金融市場有意義的訊息！因此，投資除了對基本面、技術面的掌握以外，時間才是能貫穿投資策略的真正的主軸！
打造自己的時間寶石

再拉回來說近期很多媒體都喜歡找存股達人、不敗教主等與大家分享如何存股，以及他們的存股成就，可惜的是策略雖然對，但時間卻是不太恰當，想要複製這些人成功的經驗，要先了解他們的成功背景以及條件，有人在分享時請投資人不管三七二十一就存下去，筆者很不以為然，這是不負責任的說法，考慮到未來一至二年股市腰斬機會大增，為什麼一定要現在，不等台股腰斬以後再存？這些人成功的原因無他：對的時間(存)以及抱的時間(長)！有機會筆者會在YouTube平台分享。

總之，投資要成功，先把時間掌握對才能夠達到事半功倍的效果！否則不只花了時間，也多花了投資成本，身為小資族的我們是否更該多想想呢？

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）
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