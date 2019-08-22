台股開高後拉回平盤震盪　收盤小漲3點

▲台股今收盤小漲3點。（圖／記者張一中攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（22）日開盤上漲46點，並一度在月線上下徘徊，隨後拉回至平盤震盪，終場收在10,529點、上漲3點，漲幅0.04%，成交量1,213億元。

電子三雄中，股王大立光（3008）開高走高，終場上漲2.74%、收在3935元；台積電（2330）開盤上漲0.98%，隨後來到平盤震盪，尾盤翻黑下跌，收在254元、跌幅0.2%；鴻海（2317）盤中一度翻黑又反彈，終場上漲0.54%、收在73.9元。

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大立光走高帶動光電類股上揚，悠克（6131）上漲9.52%、嘉威（3557）上漲6.07%、台表科（6278）、乙盛-KY（5243）都有逾3%漲幅；昨日祭出庫藏股上漲的群創（3481）今遭外資賣超、下跌3.25％，友達（2409）今也下跌2.92%。

半導體類股中，世芯-KY（3661）於盤中漲停，統懋（2434）、義隆（2458）大漲7%以上、創意（3443）、京元電子（2449）、茂矽（2342）漲幅在2~4%之間；昨日跳空大漲的立積（4968）今拉回下跌3.27%、揚智（3041）、富鼎（8261）、祥碩（5269）都跌逾2%。

金融類股中，上海商銀（5876）上漲2.2%，富邦金（2881）、元大金（2885）、第一金（2892）收盤上漲；表現較弱個股包含國泰金（2882）、新光金（2888）、王道銀行（2897），中信金（2891）、玉山金（2884）等。