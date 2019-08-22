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財訊／「泰國4.0計畫」幕後推手　邱威功打造東協最大工業廊道

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／洪綾襄

美中貿易戰打得遍地硝煙，科技廠紛紛南向避難，但東南亞幅員廣袤，究竟何處才是最適合電子製造業重起爐灶之處？記者遍訪泰國研究學者與台商，最後都將箭頭指向基礎建設最完善、租稅優惠最集中的東部經濟走廊（EEC），而東協工業區開發龍頭安美德集團的兩大工業城，就坐落在EEC最精華的地段。

兩大工業城　逾千企業進駐

安美德在泰國羅勇與春武里各有一個工業城，離曼谷市區、機場、深水港不到50公里，1小時內可到，未來還有高鐵串接；園內有來自29個國家的1300家工廠，包括豐田（Toyota）、BMW、雀巢（Nestlé）、博世（Bosch）、日立、SONY等全球500大企業，園區各廠年產值超過450億美元，相當於泰國國內生產總額（GDP）的1成。

請繼續往下閱讀...

除此之外，安美德旗下還有20幾家相關企業，經營公用事業、廠區設備租售顧問業務，能讓外來企業以最快速度建立生產線，園區內還有電廠、飯店、商場，能容納30萬人在此工作與生活。

「安美德園區內以大型日資企業為主，一站式服務非常周到。」1位台商觀察，過去台商在意土地自有，進駐安美德園區的不多，較知名的只有大同在安美德設機械模具廠。近3年安美德更將足跡擴張至整個大湄公河流域，除了泰國，也陸續在越南、緬甸、寮國取得土地，總面積已達500平方公里。

安美德的合作夥伴有日立、泰國國家石油公司（PTT）、橫濱市、南京市、台灣大學等。當中，能讓荒地生花的關鍵人物，就是安美德集團主席邱威功。

8月初與記者約訪的這1天，正是東協外長高峰會，國際外賓齊聚曼谷，與巴育政府密切打造「泰國4.0計畫」、身兼經濟特使角色的邱威功自然也是行程滿檔，只能與記者就近約在市區的總部辦公室。原以為地產開發商的全球總部應是豪奢闊綽的氛圍，沒想到率先映入眼簾的是邱威功自傳—《做一個好人》的巨幅海報，之後才是低調簡單的安美德招牌。

這本書發行10多年，各種版本已賣出數百萬冊。大門一開，映入眼簾的也不是工業區模型，而是一座小巧雅致的空中花園，熱帶植栽綠意扶疏，間或擺放藝術畫作與文物。「看他的辦公室，就知道這是個充滿創造力與想像力的人。」泰國投資促進委員會（BOI）祕書長馬碧雲（Duangjai Asawachintachit）讚歎。

台大校友　邱威功名聲響亮

邱威功穿著一襲黑色漢衫現身，他是泰國家喻戶曉的名人，不只是因為他是泰國前50大上市公司創辦人，更因為他作家、探險家、慈善家的身分。一聽是來自台灣媒體，曾為台大校友的他便熱情敘舊，不經意地透露他今年5月剛去台灣，不但確定與台大合作泰國分校，也談妥了一樁開發案；話鋒一轉，又神采奕奕地談到安美德過去1年樹立的新里程碑。「我喜歡做夢，每踏上1塊土地，我就會開始想像各種可能性。」66歲的邱威功說。

工業區開發商比比皆是，但唯有安美德能做到東協第1大，都要歸功於極具生意眼光、身段八面玲瓏的邱威功能調和鼎鼐各方利益與優勢，把荒地經營成海納百川的平台，發展出各具特色的園中園。...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

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關鍵字：財訊雙週刊,東協,美中貿易戰,東協工業區,安美德,EEC,泰國,邱威功,智慧城

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