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財訊／「玩美移動」要靠AR打造美妝界的臉書

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／段詩潔、王羿文

「魔鏡、魔鏡，你能讓我變得更美麗嗎？」這在以前是個夢想，但現在夢想已經成真。站在玩美移動App的智慧美妝鏡前，你可以瞬間改變妝容。玩美移動公司成立至今短短4年，應用程式全球下載量達7.5億，與超過兩百家廠商合作，包括雅詩蘭黛、萊雅等歐美大廠都在其中；更受矚目的是，將引進電子商務相關的投資夥伴，結果很快就會揭曉。

思考產業下一步　隨手就自拍　鎖定女性族群

帶領玩美移動一路從零開始的，是總經理張華禎，過去10多年來，張華禎與先生黃肇雄（訊連科技董事長），將訊連科技推向國際、打造成為知名品牌；之後又帶領百名員工，成立玩美移動。

請繼續往下閱讀...

談起從硬邦邦的科技產品轉向數位美妝，張華禎說，「2014年的時候，我常到矽谷跟上海，當時就有感覺，智慧型手機最終一定會取代PC。」訊連是多媒體影音軟體服務的領導廠商，張華禎一直在想怎麼把技術應用在手機裡。訊連的技術需要強大的運算能力，在PC上處理器很強，軟體可以發揮所有的功能，「但在手機上，由於iPhone 5之前的處理器不夠強大，這麼棒的技術卻沒有辦法在這個承載物上凸顯出來。」

當時大家都知道，PC雖然不會死，但不會再大成長了，訊連也一直被問：下一步是什麼？投資人也問商業模式是什麼？怎麼收錢？張華禎說，沒有商業模式，一切都免費。因為那個年代雖然有人是付費的，但付費一定不會做大，如果量體不夠，很難從量變到質變。「接下來如何讓女生更漂亮？就開始化妝吧！」

到了iPhone 5時代，除了處理器愈來愈強，還有一個特點就是前鏡頭、自拍時代正式來臨。「我自己就很愛拍，」當時台灣在App還是一片沙漠，張華禎認為，App一定要常常被使用，才有成為商業模式的可能性。例如溝通聯繫的像LINE，不然就像遊戲，有空沒空就玩一下，再來就是照相。

當年修圖App都在中國，張華禎也有下載，但是都得先拍照，再修圖、美肌一下才能分享出去。她心想，以訊連的技術應該能做得更好，「與其每次拍照還要再進去後製，訊連搞video這麼多年了，有沒有機會讓女孩直接看鏡子就能美？那個時代還沒有人做，我們就做出來了。」於是「玩美相機」App上架，從鏡頭看就很美，夠美了再拍照。「結果很多人下載，證明我的假設是對的，女生追求美這件事，永遠是剛性需求。」

從自然美、素顏美，走上化妝之路，在技術上可是一大門檻。使用者只要打開相機，不需要按下快門，就能自動抓取五官，呈現出完整妝容，但隨著人動來動去，一直變換表情，妝容都要能跟緊五官，這需要同時結合影片與相機技術。而且，App有一個特性，就是一鍵下載很快，一鍵解除安裝也很快。「App的世界，要一直讓使用者看到新的東西，讓他們覺得你有在進步，才會被留下來。」...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

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關鍵字：財訊雙週刊,AI,AR,玩美移動,美妝App,張華禎,iPhone,臉部辨識,臉書

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