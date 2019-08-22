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財訊／從一場充滿肅殺氣氛的股東會開始　百億美福飯店爭權幕後

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／游筱燕

美福黃家又傳內訌。8月16日上午10點，《財訊》獨家直擊內湖瑞湖街上的台灣羽毛（台羽）股東會，場地在1樓，四面落地透明玻璃窗，但進入內部的鐵門深鎖，旁邊還有祕密通道，記者不得其門而入，只能貼在玻璃外觀察改選動靜。

即使在門外，也能感受到氣氛相當嚴肅，現場內外有10名特勤保全不斷走動，場內有5名警察坐鎮，當記者一靠近，坐在會場內的警察立刻用錄影機對著我們拍攝，試圖掌握周遭的一舉一動。如此的警力和保全規格是記者參加無數次股東會前所未見，打聽之下才知道開會前幾天曾有黑道來關切，大陣仗全是為防擦槍走火的對應之策。

而股東會內，看到黃家老5、原任台羽董事長、現任美福大飯店董事長黃明堂；老2黃明煌和老3黃明仁的遺孀莊蘭玉、巫秀鳳；老4黃明德的兒子黃于軒等皆有列席，主持人則由目前家族內高輩分的黃榮圖妹妹黃碧雲擔任，過程中看到不少次黃明堂舉手、或站或坐、簽署文件，在座眾人全不苟言笑，面色凝重。

請繼續往下閱讀...

股東會前有黑影　警力保全　戒備滴水不漏

1個多小時後，選出3董1監，董事按照得票高低為榮圖投資、驊薇堂投資與道勤投資，負責人分別為巫秀鳳、黃明堂、莊蘭玉；監察人則為景德榮公司，由黃碧雲續任。接著股東會後再召開董事會，推派由榮圖投資的巫秀鳳擔任台羽董事長，黃明堂黯然下台，結束後不發一語，快步離開。

據了解，台羽換當家只是第一步，由於台羽是黃家最重要的控股公司，接下來應會推動旗下包括美福企業、美福大飯店董事的改選。

為什麼先從台羽發動？要從一系列的股權結構說起。美福大飯店（美福飯店管理顧問公司）係由美福企業百分之百持股的轉投資事業，掌控美福企業，等於擁有飯店經營權。

再攤開美福企業的股權，以台紐李家以及其他地主股東占45%，擁7席董事；良茂建設董事長陳春銅為首的陳家占約25%，有5席董事；台羽黃家則有30%股權共3席董事，一共設有15席董事，再由美福企業指派5董1監，掌管美福大飯店。

從股權結構來看，過去美福企業、美福大飯店都與黃家畫上等號，但其實，黃家能絕對主導的事業只有台羽。如今黃明堂連台羽董事長都遭撤換，未來美福大飯店董座大位恐怕也會不保。

已知目前相關股東包含陳春銅之子美福大飯店副董陳宏揚、台紐李家，以及往來銀行與供應廠商等，皆收到巫秀鳳要求即刻召開臨時董事會另推董座的通知函，目的就是換下甫於6月28日接任美福大飯店董事長的黃明堂。...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

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關鍵字：財訊雙週刊,美福,黃明堂,台羽,股東會,家族內鬥,飯店業,肉品

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