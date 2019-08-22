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瞄準小資族！軟銀計劃推「大眾」IPO　最低認購額只要一千日圓

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▲軟銀計劃推出一個創新的IPO模式，瞄準年輕投資族群。（圖／路透）

▲軟銀計劃推出一個創新的IPO模式，瞄準年輕投資族群。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

據《彭博》報導，日本電信巨頭軟體銀行（SoftBank）計劃透過旗下新創證券公司One Tap BUY，於明年3月推出一個創新的首次公開募股（IPO）模式，任何投資人都可以參與，最低金額只要1,000 日圓（約新台幣298.2元）。

這項新方案瞄準了年輕投資族群以及一般散戶。以往要參與IPO，有許多資格限制，對一般大眾來說並不容易。

請繼續往下閱讀...

One Tap BUY的執行長內山昌秋（Masaaki Uchiyama）表示，目前該公司正努力取得監管機構批准，最早於明年3月就可以讓大眾參與IPO。

這項新模式最大的特色在於，不需要購買特定數量的股票，而是直接用投資金額來決定。內山昌秋舉例，當你購買食物或為汽車加油時，用金額決定預算，比用數量決定，來得更方便與直覺。同時他也指出，投資者唯一想知道的就是，他們投入的金額能產生多少的利潤。

不過，日本的金融服務領域競爭相當激烈。通訊軟體巨頭Line與野村控股（Nomura Holdings）合作開辦線上理財服務；樂天集團（Rakuten）在上個月宣佈，將在美國發行信用卡，這三家公司都在積極的開發新市場。

此外，內山昌秋表示，One Tap BUY計劃在3至5年內啟動IPO融資，目標在2020年3月前向市場籌集30億日圓（約新台幣8.95億元），以擴大該公司的業務。

ET快訊
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關鍵字：軟銀,IPO,股票,Line,樂天

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